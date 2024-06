GP Oostenrijk 2024: tijden en wat je moet weten

Check hier alles dat je moet weten over de GP van Oostenrijk van 2024!

Van Oostenrijk winnen is iets dat het Nederlands Elftal niet kan, maar kan een Nederlander in Oostenrijk winnen? Dat is een beetje de vraag. Waar Nederland qua voetbal niet meer het niveau heeft van vroeger (is niet erg, kan gebeuren) doet Nederland het wel goed met Formule 1-rijden.

Dit weekend staat de GP Oostenrijk 2024 op stapel. Dat is vanwege meerdere redenen – die we uiteraard gaan toelichten in dit artikel – een heel erg interessante race.

Agenda GP Oostenrijk 2024

Voordat dat gaat gebeuren, eerst even de agenda. Let op! Dit weekend is er een sprintrace. Dat betekent dat we te maken hebben met een afwijkend schema:

28 juni

12:30 – 13:30 | Vrije Training 1

16:30 – 17:15 | Sprint kwalificatie

29 juni

12:00 – 13:00 | Sprint race

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

30 juni

15:00 – 17:00 | Race

GP Oostenrijk

Oostenrijk klinkt niet als een autosportland, maar niets is minder waar! De Formule 1 is doorspekt met Oostenrijkers. Toto Wolff en Helmut Marko zijn Oostenrijkers, Red Bull Racing is van origine Oostenrijks en er zijn natuurlijk de nodige briljante Oostenrijkse coureurs, zoals Niki Lauda (3x wereldkampioen), Jochen Rindt (1x postuum wereldkampioen) en wat te denken van Gerhard Berger? Of Alexander Wurz, Roland Ratzenberger, Karl Wendlinger en Christian Klien: allemaal Oostenrijkers.

De eerste Oostenrijkse GP was in 1963, maar die telde niet mee voor het kampioenschap. In 1964 was dat wél het geval, Lorenzo Bandini (wie kent hem niet?) won in zijn Ferrari op Zeltweg (niet echt een circuit, meer een veredeld vliegveld). Vanaf 1969 is de Ostereichring het toneel en vanaf 1970 telde deze mee voor het FIA kampioenschap. Toen won Jacky Ickx (vader van Vanina) voor de Scuderia Ferrari. De Ostereichring was een gevaarlijk snelle baan, vandaar dat in 1988 de GP niet meer werd gehouden. Pas na grootschalige renovatie (en een nieuwe naam: A1-Ring) ging men in 1997 weer naar Oostenrijk tot en met 2003. Mede dankzij het succes van Red Bull Racing en een nieuwe eigenaar van de baan (namelijk Red Bull) rijden we weer sinds 2014 op het tot Red Bull Ring omgedoopte circuit.

Max Verstappen gaat altijd goed op deze baan. Hij won de race in 2018, 2019, 2021 én 2023. Van de coureurs die nu meedoen, is Valtteri Bottas de enige die ‘m vaker dan 1 keer won (namelijk twee keer).

Het circuit: Red Bull Ring

De Red Bull Ring is dus al jaren het podium. Zo snel als de oude Osterreichring is ‘ie niet meer, maar het is nog altijd een bovengemiddeld snelle baan. Eigenlijk is het een vrij simpel baantje (4,318 km lang) met slechts 10 bochten. De coureurs rijden 71 rondjes. Ondanks het lage aantal bochten, kun je wel degelijk inhalen.

De beste manier om in te halen is bocht 3, een scherpe bocht naar rechts. Goed aanremmen is van belang, want het rechte stuk loopt naar boven en stopt met klimmen bij de bocht: onderstuur en foutjes bij het remmen liggen op de loer. Maar ook in bocht 4 kun je inhalen. De sector die volgt biedt ook voldoende kansen, je kunt daar meerdere lijnen rijden.

GP Oostenrijk 2023

We blikken even terug op het afgelopen jaar.

Kwalificatie GP Oostenrijk 2023

Max Verstappen pakte pole position met de RB19. Hij reed namelijk een tijd van 1:04.391. Charles Leclerc had P2 met 1:04.439 en Sainz was derde met 1:04.581. Ook best wel close dus.

Snelste raceronde GP Oostenrijk 2023

Dat was eveneens Max Verstappen, met een tijd van 1:07.12 tijdens zijn laatste ronde (71).

Uitslag GP Oostenrijk 2023

Max Verstappen won de race met dik vijf seconden voorsprong op Leclerc. Pérez wist zich uiteindelijk op te klimmen van P15 naar P3. Hij kon toen nog wel gewoon rijden.

GP Oostenrijk 2024

Check hier alle informatie die beschikbaar is voor aanvang voor de race. Deel deze informatie tijdens de vrijmibo en maak je zelf onsterfelijk!

Wat is de stand bij aanvang van de GP Oostenrijk 2024?

Max Verstappen verdedigt een voorsprong van 69 punten. De Nederlander heeft namelijk 219 punten, Lando Norris is sinds de laatste race opgeklommen naar de tweede plaats met 150 punten. Daarachter is er iets interessants aan de hand, want de Ferrari-coureurs staan (Leclerc 148 punten, Sainz 116 punten) behoorlijk ver voor de Mercedes-coureurs (Russell 81 punten, Hamilton 70 punten), maar het team van Mercedes GP is de laatste twee races aanzienlijk sneller.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Oostenrijk 2024?

Het wordt compleet anders ten opzichte van vorige week, dus dat betekent de zachtst mogelijke compounds. Dus de C3-band is hard (wit), de C4-band is medium (geel) en de C5-band is soft (rood).

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP Oostenrijk 2024?

In principe is het een tweestopper. Pirelli neemt namelijk expres de zachts mogelijke banden mee. Vorig jaar werden de rode banden niet eens bij de race gebruikt. Waarschijnlijk starten ze op de medium band en stappen de coureurs over op hard om dan na een lange stint weer over te gaan op medium. Het hoeft niet per se, medium-hard-hard kan ook. Met name het linkervoorwiel krijgt het voor de kiezen. De kans op een safetycar is overigens vrij klein, want er zijn ruime uitloopstroken.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Oostenrijk 2024?

Het is lekker weer in Oostenrijk, met een klein beetje kans op spektakel op zondag!

Vrijdag: licht bewolkt, 28 graden, nauwelijks wind, droog

Zaterdag: licht bewolkt, 29 graden, iets meer wind (ZZW, 2), droog

Zondag: zwaar bewolkt, 28 graden, klein beetje wind (ZZW, 2), 50% kans op neerslag

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP Oostenrijk 2024?

Verstappen gaat altijd lekker in Oostenrijk én ondanks dat de concurrentie sneller dan ooit is, is die Red Bull zo slecht nog niet. Verstappen maakt dan ook grote kans om te winnen.

We schatten zo in dat de Red Bull Ring de RB20 veel beter ligt dan de voorgaande circuits. De grootste uitdaging wordt om de setup snel goed te krijgen, want daar heeft Red Bull wel meer moeite mee dit seizoen (in vergelijk met vorig jaar) en er is niet heel erg veel tijd met de sprintrace.

Wie of wat is de verrassing voor de GP Oostenrijk 2024?

Dat McLaren snel is, is geen verrassing meer. Oostenrijk is stiekem wel een powerbaantje, dus het Alpine F1 Team zal het weer zwaar krijgen. Daarom schatten we George Russell in als verrassing: die Mercedes gaat steeds beter en hij is dichterbij dan ooit. Achteraan het veld zou Williams het weleens ietsje beter dan normaal kunnen gaan doen. Maar ja, worden ze een keer 12e en laatste.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Oostenrijk 2024?

Alwéér Max Verstappen. Die staat nu op 4/7. Lando Norris volgt met 11/4 en Leclerc vervolgens op 3 met 16.

Waar kan ik de GP Oostenrijk 2024 volgen?

Streams

Het goedkoopst is om een stream te zoeken op het grote internet. Hier zijn een paar voorbeelden, alhoewel ze niet allemaal even denderend zijn.

VPN

Sla lekker de streams over en kijk via een VPN. Dan kun je inloggen via Luxemburg (afstemmen op RTL Luxembourg) of Oostenrijk (afstemmen op ORF).

Grand Prix Radio

Mocht je van bovenstaande niets kunnen verstaan, kun je via Grand Prix Radio het commentaar van Olav Mol (GP Radio is van hem) afstemmen. Voelt heel vertrouwd.

F1TV

Mocht je geld hebben, kun je kiezen voor F1TV. Tegenwoordig koop je dat niet meer voor een heel jaar, maar moet je elke maand 11,99 kijken, ook al is er geen race. Dus na de GP van Abu Dhabi meteen stopzetten!

Viaplay

Viaplay is de aangewezen manier om in Nederland te kijken. Ja, het kost 15,99 per maand, maar dan krijg je naast F1 ook voetbal, films en series.

Voorspelling GP Oostenrijk 2024

De redacteuren die elke race voorspellen zijn niet alleen heel erg knap, maar weten veelal precies van te voren wat er gaat gebeuren. Dit is hun visie:

Jaap

Verstappen Hamilton Norris

De volgende bestemming in de zomerse F1 triple header is Oostenrijk. Eigenlijk een circuit zoals een circuit hoort te zijn. Denneboompjes en Max-fans naast de baan, een beetje glooiend en nergens een nep-haven in zicht. De layout van het circuit is wel een beetje simpel dezer dagen. Vroegah had je nog de machtige Österreichring. Nu is het een kort baantje dat vooral bestaat uit rechte stukken richting al dan niet snelle rechterbochten. In die zin lijkt het op Canada, maar dan zonder het ‘straatcircuit’ aspect met hobbels en bobbels. Wie gaat winnen vind ik lastig te zeggen…en dat is eigenlijk heel goed nieuws. De inzet gaat toch op Verstappen. Hij is notoir goed op deze baan en de Red Bull snel op de rechte stukken. Ik denk dat Hamilton tweede wordt en Norris derde. Ferrari verwacht ik voorlopig niet meer vooraan (famous last words) Jaap, rijdt altijd 100km/u (waar hij 50 mag).

Wouter

Verstappen Norris Hamilton

De thuisrace van Red Bull, dus Perez wordt verrassend zevende. Supergoed van hem natuurlijk. En Max pakt hem, onder luid gejoel van de massaal afgereisde Max-fans op de dito tribune. Wouter, rijdt altijd 100 km/u onder de V-max van zijn auto.

Michael

Russell Hamilton Norris

Nederlanders en Oostenrijk, het werkt niet meer. Maar kamperen in Oostenrijk in juni vinden de Max fans natuurlijk wel mooi. Ik denk dat ze het lek nog niet boven hebben bij Redbull en dat ze daar deze race wel een keer de deksel op hun neus krijgen. En het is geen kwestie van gunnen, maar ik denk dat George Lewis aftroeft voor de hoogste trede op het podium deze race. Moet ook weer een keer gebeuren natuurlijk. Michael, rijdt nooit harder dan zijn Panda kan.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en race!