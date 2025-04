”Elon Musk doet afstand van rol in Witte Huis”, of toch niet?

When I see you again…

We zijn bij Autoblog niet vies van wat politieke verslaglegging. Meestal gaat het dan over nieuwe maximumsnelheden, aanpassingen aan je rijbewijs of andere beslissingen van beleidsmakers die te maken hebben met het verkeer. Maar ik denk niet dat we sinds Elon Musk zich ermee ging bemoeien, zoveel artikelen over de hogere macht hebben geschreven. Die tijd lijkt binnenkort voorbij.

Een columnist van het Amerikaanse tijdschrift Politico heeft begrepen dat Musk wat minder op de politieke voorgrond zal treden. Klinkt als een vreemde bron, niet? De desbetreffende auteur zegt drie verschillende ingewijden van Trump te hebben gesproken. De klokkenluiders willen graag anoniem blijven. Dat klinkt al wat geloofwaardiger.

Volgens de drie bronnen heeft Donald Trump aan zijn naaste kring laten weten dat Elon Musk in de komende weken afstand zal doen van zijn huidige rol binnen het Witte Huis. Dat wil zeggen als regeringspartner van de president. Deze beslissing is vorige week maandag (24 maart) genomen en gecommuniceerd. Tijdens een kabinetsvergadering meldde Trump dat Musk de regering zou verlaten. Vlak daarna kwam de pers langs in het Witte Huis om de president, Elon Musk en Musk junior te filmen.

Musks vertrek komt niet uit de lucht vallen

De Tesla-baas heeft het druk genoeg met, naar eigen zeggen, 17 banen. Het is dus goed mogelijk dat Musk het gewoonweg te druk heeft. Van de andere kant: zijn politieke collega’s zien hem liever gaan dan dat ie blijft. Musks kandidatuur voor een zetel in het Hooggerechtshof van Wisconsin werd met 10 punten verschil verloren.

Ze noemden de Tesla-CEO ”een onvoorspelbare, onhandelbare kracht is die problemen heeft gehad met het communiceren van zijn plannen met kabinetssecretarissen”. Dat kwam vooral door ”onverwachte en irrelevante opmerkingen op X” zoals ”het delen van ongecontroleerde en ongecoördineerde plannen om federale agentschappen uit te hollen”.

Of toch niet?

Maar juich niet te vroeg, Amerikaanse tegenstanders van Musk. Jullie zullen zijn blije hoofd nog vaak genoeg tegenkomen. Zijn rol als “speciale overheidsmedewerker” stopt dan wel, maar dat wil niet zeggen dat hij zich helemaal terugtrekt. Een hoge regeringsfunctionaris waarschuwde dat iedereen die denkt dat Musk volledig uit Trumps invloedssfeer zal verdwijnen, zichzelf ”voor de gek houdt”.

Dus, onze Elon hoeft zijn Make America Great Again-pet nog niet in de grijze bak te gooien en zou Trump prima nog eens gezien kunnen worden met zijn rode Model S.

(Via AD)