Ik kom ze nauwelijks meer tegen, die leuke kleine auto’s…

Weet je nog? De tijd dat elk straatje in Nederland wel ergens een Fiat Panda, Hyundai i10 of VW up! had staan, vaak met vergeelde wieldoppen en een sticker van de plaatselijke rijschool achterop? Die tijden glippen langzaam tussen onze vingers door. Het A-segment , de categorie kleine, eenvoudige stadsauto’s, is bezig aan een stille, maar pijnlijke aftocht. En niemand lijkt het op tijd te hebben opgemerkt.

Nieuwe cijfers uit de Europese autoverkoop over 2024 laten zien dat de verkoop van deze minihelden met maar liefst 24 procent is gekelderd. En dat is geen incident. Tien jaar geleden werden er nog ruim een miljoen van verkocht, inmiddels nog maar een schamele helft daarvan. En het einde is, vrees ik, nog niet in zicht.

Waar zijn toch al die kleine auto’s gebleven?

Wat is er aan de hand? Nou, kleine auto’s maken is duur geworden. Niet omdat staal ineens goud is, maar omdat Europese regelgeving almaar strenger wordt. Denk aan verplichte veiligheidssystemen, uitstootnormen en elektronische nanny’s die je vertellen hoe je moet rijden.

Hartstikke veilig, maar voor een auto die ooit bedoeld was als goedkoop, eenvoudig en wendbaar… is het inmiddels allemaal een beetje te veel van het goede. Ook omdat een kleine auto daardoor snel net zo duur is als een grotere.

Fabrikanten zien het ook niet meer zitten. Aan een kleine auto valt weinig te verdienen, zeker als je de hele Euro 7-doos van Pandora erbij moet leveren. Dus trekken merken zich terug. De Twingo? Weg. De Up!? Ook al uit productie. Wat overblijft, is duurder, zwaarder, en vaak gewoon een halve SUV in verkorte vorm.

En dat is ergens zonde. Want juist nu steden voller raken en brandstof duur blijft, is er meer dan ooit behoefte aan wendbare, zuinige stadsautootjes. Maar in plaats daarvan krijgen we crossovers met 20-inch velgen die twee parkeervakken nodig hebben.

Er gloort hoop voor de kleintjes

Toch gloort er hoop: fabrikanten als Renault en Stellantis roepen nu op tot een nieuw ‘mini-segment’, met versoepelde regels voor écht kleine elektrische auto’s. Denk: een soort kei‑car, maar dan met een Europees paspoort. Als Brussel meewerkt, zouden we zomaar opnieuw een golf compacte auto-innovatie kunnen zien.

Lijkt ons een heel leuk plan. Wij houden van kleine auto’s. Een échte Mini bijvoorbeeld. Daar zou ik best wat voor willen betalen. Wat vind jij?