EV maakt meer kabaal dan auto met verbrandingsmotor

Huh, dat lijkt ons sterk. Toch maakt de EV meer kabaal dan een normale auto.

Het is het grote voordeel van een elektrische auto: het is zo lekker stil. Ja, natuurlijk, ten opzichte van een hoogtoerige zescilinder boxer of V8 is het niet zo mooi, maar in de meeste gevallen vervangt de EV auto’s met een drie- of viercilinder turbotor. Dus ach ja, dan is het alleen maar beter toch?

Nou, dat dachten wij dus ook. Maar wat blijkt, de EV maakt gewoon meer kabaal dan een auto met plofmotor! Ja, wij staan er ook versteld van. Dat is ook de reden dat we dit artikeltje eraan wijden.

Op zich – als je de reden hoort – is het eigenlijk niet zo hel erg vreemd. Wij associeren het geluid van een auto met motorgeluid. Niets is zo kenmerkend als het geluid van een accelererende Audi RS6 bij een (recent vernielde) pinautomaat.

Motorgeluid minder relevant

Maar motorgeluid komt niet zo heel erg veel voor (tenzij je in Kanaleneiland woont). Het meeste geluid dat wij horen van auto’s, is afkomstig van de banden. De Duitse KBA ( Duitse Kraftfahrt-Bundesamt ) heeft het geluid van auto’s gemeten en kwam tot een aantal interessante conclusies, naast het feit dat EV’s meer kabaal maken dan auto’s met een echte motor.

Volgens het KBA zijn Tesla’s het meest lawaai! De auto die symbool staat voor een fluisterstille revolutie maakt dus – objectief gezien – het meeste geluid. Gemiddeld stoten ze 68,9 decibel uit. Lynk & Co’s zijn dan weer heel erg stil, die stoten 65,1 decibel uit. Het lijkt een klein verschil te zijn, maar drie decibel luider is al een verdubbeling van het geluid. Sportwagens als Ferrari en Porsche staan overigens gewoon bovenaan hoor, die produceren in sommige gevallen meer dan dan 70 decibel.

EV maakt meer kabaal vanaf 30 km/u

Vanaf 30 km/u zijn veel elektrische auto’s luidruchtiger. Elektrische auto’s zijn voorzien van loodzware accu’s. Daardoor moeten er grotere en zwaardere banden op die meer geluid produceren.

Tot 30 km/u zijn V’s dan wel weer lekker stil, maar daarbij is het de vraag of je dat ook per se wil. Juist in stadsverkeer is geluid handig, je hoort ze naderen. Dat is de reden waarom elektrische auto’s van die zoem-systemen hebben die geluid maken.

