Heeft de Trump Tesla commercial impact op de verkoop?

Die ronkende campagne van Trump voor Tesla, heeft dat nu impact op de verkoop?

Afgelopen week had Donald Trump een kleine photo opp bij het witte huis met zijn beste vriend Elon Musk. Ome Elon is in de afgelopen maanden ettelijke miljarden verloren aan beurswaarde. Links leunende mensen zien zijn Tesla’s momenteel als een ideaal object om hun woede over het MAGA-beleid op af te reageren. Wat je daar ook van vindt: het doet het imago en de verkoop geen goed. In Europa is de verkoop gedecimeerd, ook in andere landen gaat het hollende achteruit.

De kans is natuurlijk groot dat als Elon echt zijn toko en rijkdom verliest, ome Donald de Zuid-Afrikaan laat vallen als een radioactieve baksteen. Maar voor nu steekt hij Musk nog een vrij goedkoop hart onder de riem. Dit door bij het witte huis zijn waardering uit te spreken over de modellen van het merk. Hoewel Trump als POTUS volgens de wet helemaal niet mag autorijden. En dat zelfs niet mag als hij ooit nog POTUS-af wordt.

Enfin, werkt dat nou een beetje, zo’n reclame van Trump? Electrek zit er dicht bovenop en heeft wat feitjes bekeken. Zij denken van niet. Als maatstaf gebruiken ze onder andere de hoeveelheid bestaande voorraad-modellen. Daar is enkele dagen na dato, vrijwel niets in veranderd. De Model Y heeft een wat minder grote voorraad. Doch de kwaliteitspublicatie wijt dat eerder aan het feit dat prelift Model Y’s voor bodemprijzen de deur uitgaan dan aan wat anders. Blijft natuurlijk koffiedik kijken.

Dat geldt ook voor de andere maatstaf, namelijk de levertijd. Bestel je nu een nieuwe Model Y, heb je ‘m al aan het eind van de maand. Waarbij aangetekend moet worden dat Tesla de Model Y Juniper in ‘Murica alleen aanbiedt als launch edition voorlopig. Maar toch.

Het zijn wat ons betreft wat simpele grondslagen om er iets over te zeggen. Hoewel we het gevoelsmatig wel geloven. Wil de MAGA-basis nou echt opeens wel een Tesla? Dat zou net zo hypocriet zijn als de diehard liberals die er nu opeens geen meer willen. Musk heeft zich wat dat betreft in een lastig parket gemanoeuvreerd. Maar de miljardair heeft al een gezegd ‘ik kom op voor waar ik in geloof en als me dat geld kost, dan zij dat zo’. Op zich wel een mooie instelling. Tenzij je het niet met ‘m eens bent, natuurlijk. Waarvan akte.