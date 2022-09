Alfa verkoopt beter dan Jaguar! Raar maar waar

Deze zagen we niet aankomen, maar Alfa Romeo verkoopt beter dan Jaguar op het moment. Ongelooflijk.

De ‘liefhebbersmerken’ hebben het een beetje zwaar op het moment. Dat komt voornamelijk omdat er simpelweg te weinig liefhebbers zijn. Merken als Lancia, Rover, MG natuurlijk Saab konden in hun oorspronkelijke vorm onmogelijk de broek ophouden. MG en Rover zijn tegenwoordig luxe badges op Chinese middelmaat en Lancia maakt nog wat Ypsilons voor de thuismarkt.

Maar dat laatste ging niet eens zo verkeerd. Zo konden we mede delen dat Lancia meer Ypsilons verkoopt dan alle modellen van Alfa Romeo bij elkaar. Vandaag hebben we weer zo’n speciale mededeling voor je: Alfa verkoopt beter dan Jaguar! Serieus waar. Dat melt het doorgaans uitstekend ingelichte Autocar.

Alfa Romeo verkoopt beter dan Jaguar

Nu is het overigens niet een al te beste score, want zowel Alfa Romeo als Jaguar doen het erg slecht op het moment. Alfa Romeo stagneert een beetje, terwijl Jaguar een vrij val lijkt door te maken.

Het gekke is Jaguar heeft auto’s met grotere marges en een groter modelgamma. Ga maar na, er zijn sedans (XE en XF), crossovers (E-Pace en F-Pace), een sportwagen (F-Type) én een elektrische auto (de I-Pace).

Daarmee moet je tocht een aardig marktaandeel in je klasse kunnen pakken, iets dat niet helemaal lukt. Met name de XE en XF doen het dramatisch. Van de Jaguar XE werden er in juli 2021 in heel Europa 33 exemplaren verkocht! 33! In juni 2022 was dat nog 38 exemplaren. Je gaat het niet geloven, maar de Jaguar XF verkoopt nóg slechter. 28 stuks in juli en 21 stuks in juni.

Nogmaals: in héél Europa, niet in Nederland. Ter vergelijking, van de Alfa Romeo Giulia worden er sowieso 500 exemplaren per maand verkocht. Alsnog lachwekkend weinig, maar substantieel meer. De Giulia verkoopt 10 keer beter dan de Jaguar XE en XF bij elkaar.

Nieuwe strategiën voor beide merken

Bij Alfa Romeo was er ook sprake van een flinke daling de laatste jaren, maar deze lijkt zich nu iets te stabiliseren. De komst van de Alfa Romeo Tonale moet juist kunnen zorgen voor een stijging in de verkopen. Beide merken zullen een andere strategie gaan volgend in de toekomst.

Alfa Romeo is onderdeel van Stellantis. De kans is dus groot dat het merk met gedeelde (elektrische) techniek aan de slag kan en dan daarop eigen carrosserieën kan zetten. Qua segment zal Alfa Romeo echter blijven waar het zit: een beetje tussen Cupra en Audi in als het ware.

Bij Jaguar zullen ze moeten gaan wennen aan de lage verkoopcijfers. Dat merk heeft namelijk aangegeven het hogerop in de markt te gaan zoeken. Het mismanagement bij dat merk is een nieuw artikel waard, want de elektrische XJ (die perfect in dat plaatje past) is op het laatste moment geschrapt en in de prullenbak gegooid. Jaguar wil zichzelf nog een keer opnieuw uitvinden en een soort Bentley-concurrent worden. We wensen hen daar veel succes mee.

Meer lezen? De toekomst van Alfa Romeo is voorlopig nog veilig!