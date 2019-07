Dit ben je kwijt voor een verse Mazda CX-30

Niemand weet wat het is, maar iedereen wil er eentje.

Er is een Mazda CX-3. Er is een Mazda CX-5. Dan komt Mazda met een model tussen de CX-3 en CX-5. Hoe zou JIJ hem dan noemen? Inderdaad, CX-4 lijkt mega logisch te zijn. Niet voor de mannen uit Hiroshima, want het resultaat is de Mazda CX-30.

Geen CX-4

Die naamkeuze is een beetje uit creativiteit geboren, want er is namelijk al een Mazda CX-4 (afbeelding onder), echter is die alleen voor de Chinese markt bestemd. Terug naar de CX-30. Nog niet zo lang geleden wisten we de basisprijs al mede te delen, nu is het tijd voor de rest van de prijzen.

122 pk

De goedkoopste CX-30 gaat 29.990 euro kosten. Voor dat geld heb je een 2.0 benzinemotor met een hoge compressieverhouding, maar een laag specifiek vermogen: 122 pk uit een 2.0 motor anno 2019. Een automaat (zestraps) kost je 2.000 euro meer. De 2.0 122 pk motor met ‘Comfort’-uitvoering kost 31.740 euro. Die heeft items als climate control, stoelverwarming en een elektrische achterklep. De Comfort-uitvoering is standaard als je kiest voor de ‘SkyActiv-X’ motor.

184 pk

Die motor levert 184 pk en is leverbaar vanaf 32.990 euro. Je kan de CX-30 SkyActiv-X herkennen aan de platte eindpijpen en 18″ lichtmetalen velgen. Zowel de 122 pk als de 184 pk motor kun je uitrusten als ‘Luxury’, dan heb je lederen bekleding en een schuifdak.

Lease

Mocht je willen leasen: dat is mogelijk! Als je kiest voor 10.000 km per jaar met een looptijd van 60 maanden (wat echt niemand doet), dan betaal je 385 euro (excl. btw) per maand voor een kale CX-30 met 122 pk sterke motor. Een CX-30 met 184 pk in Luxury-uitvoering kost 419 euro (excl. btw) per maand. Alle prijzen zijn rijklaarprijzen en niet zogenaamde fiscale prijzen. Uiteraard is het ook mogelijk om de auto zelf te leasen. Dat is mogelijk vanaf 425 euro per maand voor de instapper.

Prijzen concurrentie

Het is een beetje lastig om de CX-30 in een hoekje te stoppen. Het is een soort mengelmoes van een stationwagon, shooting brake, liftback, hatchback, terreinauto, Enkhuizer Almanak, MPV fastback en vierdeurs coupé. Ofzo. Dit zijn de prijzen van auto’s die je ook zou kunnen overwegen:

Jeep Compass 1.4 Multiair Sport – 31.214 euro

Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 DI-T Pure (2WD) – 29.690 euro

Nissan Qashqai DIG-T Visia – 28.390 euro

Subaru XV 1.6 Pure AWD – 29.999 euro