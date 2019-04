Doe het theorie examen NIET in deze maand

Aldus de de statistieken.

Moet jij binnenkort het theoretische rijexamen afleggen? Let dan goed op wanneer je het examen wil gaan doen. Er zijn namelijk cijfers die laten zien in welke maand men het gemiddeld beter gaat en in welke maand absoluut niet.

De cijfers zijn afkomstig van onze Zuiderburen. Het Vlaamse parlementslid Vera Jans (CD&V) vroeg de resultaten op. In de maand juni is het slagingspercentages het laagst. In juni 2017 wist slechts 22 procent van de deelnemers aan het theorie examen te slagen. Juli, augustus en september zijn juist de maanden met een hoog slagingskans.

Jans heeft de cijfers opgevraagd omdat het theorie examen per 1 juni 2017 werd vernieuwd. Het examen was moeilijker gemaakt en daar kwamen ook de deelnemers achter. In mei 2017, toen het makkelijkere examen nog actief was, wist nog 49 procent van de deelnemers te slagen bij de eerste examenpoging.

De invoering van het nieuwe examen kan wellicht gekoppeld worden aan de matige resultaten destijds, maar ook in juni 2018 ging het weer vaak mis. In april 2018 wist nog 42 procent in één keer te slagen, in juni 2018 volgde een dieptepunt met 34 procent. Tegenover De Standaard laat Jans weten dat juni voor studenten een drukke maand is met onder meer schoolexamens. Het theorie examen voor de auto krijgt daardoor een lagere prioriteit. Dit verklaart ook de gunstigere cijfers in de vakantiemaanden juli, augustus en september, aldus Jans.