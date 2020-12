Jaguar F-Type Heritage 60 Edition is groene hoedtik - Autoblog.nl

De Jaguar F-Type Heritage 60 Edition is en non-metallic groene hoedtik aan de E-Type.

De tijd vliegt voorbij. De Jaguar E-Type is een van de meest iconische sportwagens aller tijden en viert dit jaar alweer zijn 60e verjaardag. Dat moment laat Jaguar uiteraard niet stilletjes aan zich voorbij gaan.

Sherwood Green

Nee, de Britten vieren het met de Jaguar F-Type Heritage 60 Edition. Dat is een speciale F-Type die door de SV Bespoke-afdeling van Jaguar wordt gebouwd. De F-Type Heritage 60 Edition is gebaseerd op de Jaguar F-Type R. Het grootste verschil is de lak. Deze is Sherwood Green, een non-metallic groene kleur die werd aangeboden in de jaren ’60 op de E-Type.

20 inch wielen

De speciale F-Type is door Jaguar voorzien van hoogglans zwarte accenten, maar ook nog voldoende chroomwerk. Dat laatste had de originele E-Type ook natuurlijk. Mits subtiel toegepast kan het nog altijd een fraai effect geven. De wielen zijn Diamond Turned Gloss-velgen en meten 20 inch in diameter.

Interieur Jaguar F-Type Heritage 60 Edition

Ook het interieur van de Jaguar F-Type Heritage 60 Edition is bijzonder. Er is gebruik gemaakt van twee kleuren lederen (duotone): Caraway (bruin) en Ebony Windsor (zwart). De afwerking van de middenconsole is afgekeken van de E-Type uit de jaren ’60 en is van aluminium. Uiteraard is er ook een badge waarop staat dat jij een heel bijzondere auto hebt.

Prestaties Jaguar F-Type Heritage 60 Edition

De techniek is gelijk aan die van de Jaguar F-Type R. Dat betekent dus een 5 liter supercharged V8 onder de aluminium kap. Deze is goed voor 575 pk vermogen en 700 Nm aan koppel. Standaard is deze gekoppeld aan een automatische achttraps transmissie. Van 0-100 km/u accelereren is in 3,7 tellen achter de rug, de topsnelheid van de Jaguar F-Type Heritage 60 Edition is begrensd op 299 km/u.

Prijs Jaguar F-Type Heritage 60 Edition

Jaguar Nederland weet al te melden dat er een prijs bekend is. De Jaguar F-Type Heritage 60 Edition kost namelijk 203.662 euro. Dat is de prijs voor de Coupé, een Roadster komt er ook aan. Men spreekt nog over een richtprijs, dus het kan zijn dat deze nog iets wijzigt. Nu we een prijs hebben van deze bijzondere Jaguar, kijken we uiteraard naar hetgeen dat de concurrentie biedt.

Audi R8 RWD

€ 214.660

Het tegenovergestelde van de Jaguar F-Type Heritage 60 Edition. Natuurlijk, de R8 is nog weer wat duurder. Echter, op een bedrag van twee ton valt die 14.000 euro minder op. Ook krijg je er wel wat voor terug. De R8 RWD is de basis-R8 die het minste liefde krijgt, maar zie het als een Diablo SV of 968 CS: de leukste uitvoering waarvoor het minste betaald hoeft te worden. De V10 klinkt zo mogelijk nog epischer dan de V8 uit de F-Type. Wel heeft de Jaguar vierwielaandrijving, terwijl dit de enige Audi is met achterwielaandrijving. Naast de Jaaag is zo’n R8 wel een tikje vulgair.

Aston Martin Vantage

€ 211.000

Een auto die vooralsnog wat moeilijk de handen op elkaar krijgt is de Aston Martin Vantage. De Britse coupé was voorheen de fraaiste in zijn klasse, maar het huidige model is, eh, ‘uitdagend’. Het is niet alleen de gekke voorzijde, ook het zijaanzicht en met name de achterkant is eigenlijk niet om aan te gluren. In het ‘echt’ ziet het er veel beter en indrukwekkender uit. Ondanks dat de Vantage vrij jong is, komt het interieur behoorlijk verouderd over. De V8 is gaaf, maar natuurlijk een generieke AMG-unit. En dat voor meer dan twee ton. Voor iets meer dan dit geld heb je ook een Mercedes-AMG GT C Coupé, die misschien wel een lijnrechte concurrent is, zij het wat prijziger.

BMW M8 Coupé (F92)

€ 200.814

Als je een dikke V8 en vierwielaandrijving zoekt, kun je ook de BMW M8 Coupé overwegen. De gewone editie kost bijna net zoveel als de bijzondere Jaguar F-Type Heritage 60. Een groot verschil is dat de Jaguar een sportwagen is en de M8 een tweedeurs M5. De M8 is groter, zwaarder en logger dan de F-Type. Aan de andere kant maakt dat ‘m ook veel praktischer. Maar ja, als je voor praktisch gaat, kun je dan niet beter de véél goedkopere M5 kiezen? De meerprijs voor een tweedeurs is bizar. Goede auto, slechte prijsstelling.

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition (992)

€ 222.600

De Porsche 911 Turbo lijkt een directe concurrent en dat is het ook. Echter, deze is aanzienlijk duurder. Zeker als je voor de Turbo S gaat. Daarbij zijn reguliere Porsches niet heel zeldzaam meer. Je zou kunnen kiezen voor een Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Dan heb je net als de Jaguar F-Type Heritage 60 Edition een speciale uitvoering die verwijst naar het verleden. Ondanks dat de motor minder vermogen is dan bij die van de Brit, komen de prestaties verrassend overeen. Alsnog wel veel geld voor een 911, aan de andere kant behouden speciale Porsches hun waarde erg goed over het algemeen.

Lexus LC500

€ 159.995

Het aantal concurrenten is niet heel erg groot, maar als je een aparte auto wenst met een achtcilinder, dan kun je niet om de Lexus LC500 heen. Waar de M8 wat gewoontjes is en de Aston Martin een beetje vreemd, is de LC juist bijzonder geslaagd. Je moet ‘m in het echt zien om de verhoudingen en het lijnenspel te kunnen waarderen. De V8 klinkt eg goed, maar qua prestaties houdt het niet heel erg over. Het is meer dan voldoende voor een roadtrip, maar in dit overzicht is het de langzaamste. Een andere optie voor ongeveer hetzelfde geld is de Polestar 1, als je er nog eentje kunt bemachtigen. In beide gevallen houd je 40.000 euro over voor de zomervakantie.