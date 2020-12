Vernieuwde Nissan crossover schopt er lustig op los - Autoblog.nl

De vernieuwde Nissan Kicks kan er weer even tegenaan.

Dames en heren, goed nieuws! De opgefriste Nissan Kicks is eindelijk hier! Voor wie de compacte crossover niet kent, leggen we het graag uit. De Kicks is een kleine crossover die we helaas in Nederland niet kunnen kopen. In Japan werd het model al geïntroduceerd, nu is het tijd voor de rest van de wereld. Wij Nederlanders mogen het overigens doen met de eveneens knotsgekke Nissan Juke.

Vernieuwde Nissan Kicks

De neus van het oude type was niet heel erg mooi (maar lelijk), dus dat heeft Nissan direct even aangepakt. De dubbele ‘V-Motion’ grille is ook hier aanwezig. Daarnaast zijn er nieuwe LED-koplampen. Ook de mistlampen zijn nu LEDs.

Andere bumper

Verder is de bumper anders vormgegeven. Ook aan de achterzijde is er een nieuwe lampenwinkel. Zoals het een facelift betaamt, zijn er nieuwe kleuren voor de vernieuwde Nissan Kicks. Naast drie tinten zijn er ook twee two-tone opties. Heel erg kek en hip, allemaal.

Interieur vernieuwde Nissan Kicks

In het interieur is er ook het een en ander gewijzigd. De afwerking is nu verbeterd en er wordt gebruik gemaakt van nieuwe materialen. De basis-uitvoering heeft een 7 inch groot infotainment scherm, de luxere modellen van de opgefriste Nissan Kicks hebben een scherm van 8 inch. Apple Carplay en Android Auto is standaard. Ook aan boord: USB-C poorten! Erg handig.

Techniek vernieuwde Nissan Kicks

Dan de techniek van de crossover. De Nissan Kicks wordt leverbaar met een relatief eenvoudige 1.6 viercilinder met 124 pk en 155 Nm. Inderdaad, daar zit geen turbootje op. Er komt wel een e-Power-aandrijflijn aan voor de auto, maar deze is niet op elke markt leverbaar. De transmissie is een Xtronic, dat de nieuwste benaming is voor een CVT-bak. Ondanks de stoere looks is de vernieuwde Nissan Kicks voorwielaangedreven.

Beschikbaarheid

De auto wordt volgend jaar in februari leverbaar. De prijs is onder de 20.000 euro. Nogmaals, helaas komt de auto niet naar Nederland. Of gelukkig, het is maar hoe je er tegenaan kijkt.