Koop deze Jaguar XE nu het niet kan

Maar met de configurator moet je een eind in de buurt kunnen komen.

In de categorie leuk doch niet wereldschokkend nieuws hebben we deze Jaguar XE. Heel oneerbiedig gezegd is het een actiemodelletje. De XE is net voorzien van een (zeer geslaagde) facelift en nu vindt Jaguar het al tijd voor een speciale uitvoering. Normaliter komen actiemodellen niet zo vaak voor Autoblog, anders kunnen we bezig blijven met mattensetjes, carkits, trekhaken en kralen matten voor het zitvlak.

De auto die je op de afbeelding ziet is de Jaguar XE Reims Edition. De auto is vernoemd naar de eerste overwinning van Ken Wharton en Peter Whitehead, die in 1954 de race op het circuit van Reims wisten te winnen. Reims ligt in Frankrijk en de kleur van de XE Reims Edition is dan ook French Blue. We kennen deze kleur natuurlijk van de XKR-S en XFR-S modellen van Jaguar. Net als bij die supersporters is de XE Reims Edition voorzien van zwarte accenten.

Zo zijn de wielen, het dak, de spiegelkappen, raamlijsten, grill en dergelijke uitgevoerd in hoogglans zwart. Het is een Jaguar en die kunnen dit soort gewaagde kleurstellingen nu eenmaal beter hebben dan een Duitser. Verder is de XE Reims Edition uitgerust met lekker vel extra’s, waaronder een verwarmd stuurwiel, verwarmde vooruit en verwarmde koplampsproeiers. Altijd lekker in deze tijd van het jaar.

Dan het slechte nieuws: de Reims Edition blijft vooralsnog voorbehouden aan de Britse markt. Er zullen er 200 stuks van gebouwd worden. Allemaal hebben ze dezelfde motor onder de blauwe kap: en 2.0 turbo met 250 pk. Deze drijft alle vier de wielen aan via een automaat. We weten dat de Audi Q5 en Mercedes-Benz GLC waanzinnig populair zijn. Maar voor hetzelfde geld heb je ook een puike sportsedan. Met veel betere rijeigenschappen, prestaties en een scherper prijskaartje. En zeker met zo’n lekker lakkleurtje heb je toch wat bijzonders voor de deur staan.