Hier, de Lexus LC Convertible in al zijn glorie

Dit gaat een hele dikke roadster worden.

Afgelopen maand liet Lexus tegenover een Amerikaans (online) magazine weten dat de LC Convertible gaat komen. Vandaag is de bevestiging daar, met een publieke aankondiging van het Japanse automerk op het Goodwood Festival of Speed.

Lexus zegt enorm positieve reacties te hebben gekregen op de LC Convertible Concept die het merk eerder voorstelde op de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit. De Japanners konden die reacties niet negeren en hebben besloten de LC Convertible in productie te nemen. Daarmee doet Lexus iets wat menig autoliefhebber eigenlijk alleen maar kan toejuichen. In een autowereld waar het soms alleen nog maar lijkt te gaan over crossovers, SUV’s en groene mobiliteit komt Lexus met iets totaal anders in vorm van een 2+2 roadster.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed komt Lexus met een prototype van de LC Convertible in actie. Met het concept in het achterhoofd is het al bijna zeker hoe de productieversie eruit komt te zien. De LC Coupé is er als LC 500h en als LC 500. Welke varianten de LC Convertible gaat krijgen is officieel nog onbekend, Lexus zegt daar in een later stadium op terug te komen.

Autocoureur Nick Cassidy (actief met een LC Coupé in het Japanse Super GT-kampioenschap) zal de heuvelklim ondernemen met de gecamoufleerde LC Convertible. Lees HIER hoe je het Goodwood Festival of Speed live kunt volgen.