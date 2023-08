Jaguar I-PACE moet al snel met pensioen

De Jaguar I-PACE gaat binnenkort met pensioen, samen met wat andere modellen van het merk.

Jaguar gaat elektrisch, dat wisten we al. De Jaguar I-PACE zou naast de nieuwe EV’s van het merk nog gewoon te koop zijn, maar daar komt verandering in. De Jaguar I-PACE zal géén deel uitmaken van de elektrische line-up van het Engelse merk.

Jaguar I-PACE met pensioen

In 2025 is het zover, dan zal de auto niet meer leverbaar zijn. Dat is al over twee jaar. Toch wel opmerkelijk, want eerder werd door de voorganger van de huidige CEO Adrian Mardell medegedeeld aan Autocar dat de auto nog zal blijven. Hij zou ‘steeds beter’ gemaakt worden en misschien zou er zelfs een tweede generatie komen. Maar het merk gaat dus straks met een schone lei beginnen en doet de cross-over, die in 2016 het levenslicht zag, in de ban. Net zoals alle brandstofmodellen.

De exacte datum is nog niet helemaal bekend, eerst moeten er lanceringsdata worden vastgesteld voor wat nieuwe elektrische modellen. Als deze er zijn, dan pas kan de Jaguar I-PACE echt met pensioen. Het merk kan natuurlijk niet zonder elektrische auto’s zitten, er moet namelijk ook geld binnenkomen. Eind 2024 zullen de nieuwe modellen er zijn en functioneren als voorbode voor de visie op auto’s van het merk voor in de toekomst. De planning is dat deze auto’s voor de consument in 2025 beschikbaar komen.

Belangrijke auto

De I-PACE was voor Jaguar een belangrijke auto. De ontwikkeling heeft bijgedragen aan de visie op elektrische auto’s en hoe deze gemaakt moeten worden. Tevens zorgt het model ervoor dat het bedrijf voldoet aan de Europese emissiedoelstellingen.

Het merkt Jaguar zal opnieuw ‘gelanceerd’ worden. Is ook wel nodig, want de swing is er wel uit. In Nederland wordt bijvoorbeeld de I-PACE nauwelijks nog verkocht, nadat de gunstige bijtelling verdween. Het moederconcern JLR heeft voor de herintroductie een goede 2.5 miljard euro gereserveerd.

De nieuwe modellen moeten er voor zorgen dat de verkopen richting de 4.000 auto’s per maand gaan. Een hele ambitie, maar volgens de CEO is de nieuwe ontwerptaal ‘gewoon prachtig’. Laten we het hopen, het zou mooi zijn als Jaguar de oude designtaal verwerkt in moderne elektrische auto’s. Iedereen mag dromen, toch?