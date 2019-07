Koop een Bentley, krijg er gratis een gavere bij

It's all in the details.

Bentley is 100 jaar oud. Mocht het je nog niet opgevallen, zijn melden we het bij deze. De Bentley Boys zijn dus al een eeuw bezig met het bouwen van loodzware, superluxe en exclusieve automobielen.

Dat vieren ze dit jaar met extra bijzondere uitvoeringen van loodzware, superluxe en exclusieve Bentley’s, zoals de Continental GT Number 9 en de Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition by Mulliner.

De gaafste special Edition was echter de Mulsanne W.O. Edition. Voornamelijk omdat de Mulsanne nog aanvoelt als een old-school Bentley, in plaats van een Britse Porsche Panamera. Alle speciale kenmerken van de Mulsanne W.O. Edition kun je lezen in dit artikel. Maar dat is nog niet alles.

Wacht, Mike! Er is meer! Bentley maakt namelijk bekend dat de personen die een Mulsanne W.O. Edition hebben besteld, nog een paar extra items krijgen. Ten eerste het schaalmodel. Ditmaal geen 1 op 43 modelletje van Bburago, maar een met de hand gebouwd exemplaar van 1 op 8. Misschien wel gaver dan de auto zelf. Heel erg gaaf is ook het handgemaakte kistje om je sleutels op te bergen.

Er zullen slechts 100 exemplaren gebouwd gaan worden. Alle 100 zijn ze voorzien van een kastje voor je dranken (voor de achterpassagiers, uiteraard). Dit kastje wordt gesierd door een metalen sierstuk, dat een afgeslepen stuk metaal is van de krukas van de Bentley 8-Litre van Walter Owen Bentley.