Koop de traagste Audi A6 met V8 in Nederland

Daar is overigens een goede reden voor.

Er zijn soms van die bedrijfstakken waarbij je niet al te veel moet willen opvallen in het openbaar. Omdat je er andere meningen en gedachte op nahoudt, zijn er diverse mensen die denken dat een aanslag op je leven een oplossing biedt aan alle ellende. Denk aan criminelen, politici of een combinatie van die twee.

Om niet al te veel op te vallen in het verkeer is het zaak om te kiezen voor een zwarte sedan. Daar kijkt niemand naar om. En in het ergste geval zorg je dat die gepantserd is, precies zoals bij het exemplaar dat wij aantroffen. Het is een relatief saai uitziende Audi A6 van de zogenaamde ‘C6’-generatie.

Het enige opvallen zijn de postfacelift velgen terwijl dit toch echt een prefacelift exemplaar is. Maar het er niet zomaar eentje, het is namelijk een gepantserd exemplaar. Tot welke gradatie de A6 is voorzien van bepantsering is niet bekend, maar wel dat er er extra sirenes en zwaailichten aanwezig zijn. Ook is er een kluis in de kofferbak.

Het geheel weegt op kenteken 2.095 kilogram, dat is 350 kilogram meer dan normaal. De 4.2 liter grote V8 levert 335 pk en 420 Nm, maar zal er extra hard aan moeten trekken. Volgens de advertentie duurt de 0-100 km/u sprint precies 3 seconden langer dan normaal: 8,9 seconden in plaats van 5,9 seconden. Het exemplaar dat te koop staat voor 38.950 euro heeft er in 13 jaar meer dan een kwart miljoen kilometer gelopen. Dus mocht je een criminele activiteiten willen gaan ondernemen en/of politicus worden, dan kun je de advertentie hier bekijken.