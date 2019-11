Koop een Porsche groene Transporter met 647 pk

Toch lekker, om wat vermogen over te hebben.

We kunnen veel zeggen over bedrijfswagens. Sterker nog, we zeggen heel veel over bedrijfswagens. Bedrijfswagens zijn de ruggengraat van de economie, om maar even een populaire frase uit de kast te halen.

We rijden er niet zozeer in voor de leuke kilometers, maar juist voornamelijk om werk mee te kunnen verrichten. Dat kan van alles zijn. Een categorie die nog weleens wordt vergeten is die van personenvervoer. Denk dan niet aan een MPV of stationwagon, maar een echt busje met een paar rijen aan banken. Voor taxibedrijven en autoverhuurders heel erg handig.

Een voorbeeld is deze Volkswagen T5 Kombi, een verstandige bus voor een verstandig vervoersbedrijf. Althans, normaliter. Deze is namelijk onder handen genomen door het beroemde c.q. beruchte TH Automobiltechnik. Ja, de bus is opgevoerd, maar niet zoals je gewend bent. We hebben het niet over een andere chip met uitlaat, maar over het ‘echte’ werk.

De veel te vervuilende TDI-motor is eruit geschroefd. In plaats daarvan is de T5 Kombi voorzien van een 3.6 liter Porsche motor. Niet zomaar een Carrera-aggregaat, maar een raszuivere Mezger, de 3.6 Twin Turbo uit de Porsche 996 GT2. Deze levert standaard 456 pk, maar voor de gelegenheid hebben ze het blok iets opgeschroefd naar 647 pk. Inderdaad, meer dan de 997 GT2 RS levert! Om de boel tot stilstand te krijgen is de auto voorzien van een setje enorme Brembo’s.

De T5 is gespoten in een Porsche groene lakkleur en is compleet aangepakt. Zelfs het interieur is totaal anders. Zo zit je in het midden. De banken zijn vervangen voor racekuipen. Wel zo gepast. De prijs voor zo’n bedrijfswagen? Die is niet mals: 155.000 euro, net zoveel als bijna twee jaar geleden, toen ‘ie ook al te koop stond. Daar koop je met gemak 5 gewone T5 Kombi’s voor. Maar ja, die zijn alle vijf véél langzamer dan deze groene bliksemschicht. De advertentie van deze gebruikte bedrijfswagen kun je hier bekijken.