Crossover-gekte? Nederlanders willen juist hatchbacks!

Dat tonen de autoverkopen van afgelopen maand aan.

We willen nog wel eens een conclusie hangen over de Nederlandse automarkt aan de hand van de nieuwverkochte auto’s. Bijvoorbeeld dat de S-klasse populairder is dan de 7-serie. Maar het is minstens zo interessant om te zien wat kopers van tweedehands auto’s kiezen. Bij de verkoop van occasions in de maand november 2024 valt ons als eerste op: kopers gaan massaal voor hatchbacks.

Die conclusie trekken we aan de hand van de vijf meest verkochte modellen. Misschien biedt dit lijstje ook nog wat perspectief voor het geplaagde Volkswagen. De verkoop van occasions in Nederland in de maand november 2024 leverde een 1-2 voor het merk uit Wolfsburg. De Volkswagen Polo is de populairste occasion, gevolgd door de Golf. Hierna volgt de Opel Corsa met bijna 3.500 wisselende eigenaren en daarna de inmiddels gestorven Ford Fiesta.

Tweedehands EV’s ook in trek

Nederlanders die nieuwe auto’s kopen, kiezen steeds vaker een auto met (deels) elektrische aandrijving. Hetzelfde zien we gebeuren bij de verkoop van occasions in 2024. In november werden 24.647 gebruikte hybrides en 8.225 tweedehands elektrische auto’s verkocht.

Over heel 2024 zijn tot nu toe 75.630 EV’s verkocht, wat een stijging van 36,8 procent betekent ten opzichte van vorig jaar. Volgens Bovag speelt de SEPP-subsidie voor EV-occasions hierin een belangrijke rol. Er is het moment van schrijven nog € 3,95 miljoen subsidie te verdelen voordat ook de staatskorting stopt in 2025. Je krijgt € 2.000 als je EV voldoet aan de eisen.

Nederlanders willen ”milieuvriendelijke voertuigen”

Bovag concludeert het bovenstaande kopje. Dat komt door het volgende: er vertrokken 25.157 auto’s naar het buitenland in november. Bijna 12.000 van deze auto’s hadden een benzinemotor en 8.815 een dieselmotor. Ruim 80 procent van alle geëxporteerde auto’s dus.

Dit kan volgens Bovag te maken hebben met de ”binnenlandse vraag naar meer milieuvriendelijke voertuigen’, wat aansluit bij de groeiende verkoopcijfers van gebruikte EV’s en hybrides.” Dat zou tevens goed aansluiten op de groeiende vraag naar EV’s en hybrides.

Best verkochte occasions november 2024

1. Volkswagen Polo: 5.302 registraties, 3,07% marktaandeel

2. Volkswagen Golf: 4.434 registraties, 2,57% marktaandeel

3. Opel Corsa: 3.452 registraties, 2,00% marktaandeel

4. Ford Fiesta: 2.803 registraties, 1,63% marktaandeel

5. Toyota Aygo: 2.778 registraties, 1,61% marktaandeel

Best verkochte EV-occasions november 2024

1. Tesla Model 3: 1.289 registraties, 0,8% marktaandeel

2. Hyundai Kona: 391 registraties, 0,23% marktaandeel

3. Audi e-tron: 324 registraties, 0,19% marktaandeel

4. Kia Niro EV: 310 registraties, 0,18% marktaandeel

5. Volkswagen ID.3: 280 registraties, 0,16% marktaandeel

Bron: Bovag