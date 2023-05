Jaguar XE occasions zijn ineens zeer betaalbaar

De Jaguar XE occasions zijn verrassend goedkoop.

Dag in dag uit checken we de gebruikte prijzen van de Alfa Romeo Giulia. Zowel @jaapiyo als ondergetekende hebben de uitgesproken wens om zo’n Italiaanse schone voor de deur te hebben. De prijzen zakken alleen nog niet heel erg hard. Ga je voor een benzine (Jaap ontkent het bestaan van diesel) dan is het lastig om een Giulia voor minder dan 25 mille in Europa te vinden, terwijl je struikelt over de 3 Series.

Jaguar XE occasions

Ook als je dan toch zoekt naar een Giulia diesel met wat meer kilometers, blijft de prijs steken tussen 15 en 20 mille. Maar er was nog een premium sportsedan met achterwielaandrijving: de Jaguar XE. Een auto die iedereen lijkt te vergeten en dat is zonde. Je kan ‘m nu nog altijd nieuw bestellen bij de dealer. Dan is het uiteraard geen goedkope auto, maar gebruikt zijn ze betaalbaar.

Wat heet, Jaguar XE occasions zijn verrassend betaalbaar! We gingen even zoeken op Marktplaats en zagen exemplaren van minder 10 mille! Dat is heel erg goedkoop. Natuurlijk moet je de onderste exemplaren meteen wegstrepen: die hebben allemaal motorschade, de distributieketting wil nog weleens voortijdig de geest geven.

Dat klinkt enger dan dat is: sommige mensen blijven met ernstige motorratel gewoon doorrijden. Waar je relatie er beter van wordt als je niets probeert te veranderen, moet je bij een auto juist wel preventief onderhoud uitvoeren.

Dit is de goedkoopste

Enfin, de goedkoopste is deze Jaguar XE. En ja, het is niet de meest luxe uitgevoerde, alhoewel dingen als leer, headsup en navigatie opzitten. De velgjes zijn echter klein en de lampen zijn halogeen!

Schakelen gaat handmatig, maar dat is puristisch, net als de achterwielaandrijving. Het ding heeft amper 180.000 km op de klok staan en komt uit 2015. Het is ook gewoon en Euro6-auto, dus je kan de binnenstad die iedereen aan het ontwijken is, gewoon in.

En ja, met 163 pk zul je niet domineren op de Autobahn, maar met een topsnelheid van 227 km/u kun je prima meekomen. En vanwege het relatief lage gewicht van 1.400 kg betaal je je niet helemaal scheel aan wegenbelasting, waardoor zo’n betaalbare Jaguar XE wel heel erg interessant wordt.

Nu is dit exemplaar met een prijs van 9.990 euro uitzonderlijk goedkoop, maar tussen de 10 en 15 mille zijn er veel Jaguar XE occasions te vinden als je nog een zuinige auto en sportieve auto zoekt. Je kunt de advertentie hier bekijken!

Meer lezen? Dit zijn de leukste niet Duitse sportsedans!