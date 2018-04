Jaguars met deze aanduiding gaan mogelijk verdwijnen

Jaguar Land Rover wil meer duidelijkheid in het gamma.

Met de introductie van de F-Type kon je kiezen uit een zescilinder, de S, of een achtcilinder, de R. Pas later kwam er een SVR-versie. Inmiddels is de aanduiding ‘SVR’ onderdeel geworden van het meubilair van JLR. De F-Pace SVR is het meest recente voorbeeld van het sportieve label.

Met de uitbreiding van het aantal SVR-modellen heeft topman Wayne Burgess van Jaguar SVO zijn twijfels bij de R-modellen. Zo meent hij te vinden dat de F-Type R met zijn 550 pk sterke V8 sterk leunt tegen de F-Type SVR met 575 pk. Burgess durft zelfs te stellen dat de R-modellen mogelijk overbodig gaan worden met de komst van het SVR-label.

De kans is dan ook sterk aanwezig dat JLR de R-modellen gaat uitfaseren en dat SVR-modellen het gat komen opvullen. De F-Pace SVR is daar mogelijk een voorbode van. De SUV is er immers als F-Pace S en als F-Pace SVR. Een tussenweg, zoals je nu bij de F-Type hebt, is er niet. Mocht Jaguar het R-label niet meer gaan gebruiken dan weet je nu waarom. (via Auto Express)