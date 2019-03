Tesla introduceert Model 3 voor 35.000 dollar

Daar is eindelijk de goedkopere variant!

Gisteren zou Tesla om 02:00 pm lokale tijd een bijzondere aankondiging doen. De verwachtingen waren hooggespannen, wat voor spannend nieuws hadden Elon Musk en zijn team te vertellen aan de wereld?

Het bleek te gaan om de goedkopere Model 3. De elektrische sedan komt eindelijk op de markt. Vooralsnog was de Model 3 enkel verkrijgbaar als Long Range of als Performance. De goedkoopste Model 3 gaat in de Verenigde Staten 35.000 dollar kosten. Voor dat bedrag krijg je een actieradius van 354 kilometer, een Model 3 die naar 96 km/u sprint in 5,6 seconden en een topsnelheid heeft van 209 km/u. Het basismodel krijgt ook een tweede variant in vorm van de Model 3 Standard Range Plus. Voor 2.000 dollar extra neemt de actieradius toe naar 386 kilometer, sprint de auto in 5,3 tellen naar 96 km/u, ligt de topsnelheid op 225 km/u en krijg je een meer premium interieur.

Tesla heeft naar eigen zeggen wel een maatregel moeten nemen om de goedkopere Model 3 aan te kunnen bieden. De Amerikaanse autofabrikant gaat helemaal naar online. Dit betekent dat het niet langer mogelijk is om via een retail store een nieuwe Tesla te bestellen. Die maatregel heeft ook tot gevolg dat auto’s goedkoper aangeboden kunnen worden. Hier in Nederland is dan ook onder andere de Model 3 enkel duizenden euro’s goedkoper geworden. Prijzen beginnen nu bij 55.600 euro.

Daarnaast heeft Tesla firmware upgrades in petto voor zijn auto’s. Onder meer de achterwielaangedreven Long Range Model 3 krijgt een toegenomen actieradius naar 523 kilometer, gaat de topsnelheid van de Model 3 Performance naar 260 km/u en krijgen alle Model 3-varianten ongeveer vijf procent meer vermogen.

Leuk en aardig, hoe zit het met Nederland?

Hier in Europa (en dus ook in Nederland) is het basismodel van de Model 3 vooralsnog niet leverbaar. Tesla laat echter weten dat het goedkoopste model over ongeveer zes maanden op onze markt geïntroduceerd gaat worden. CEO Elon Musk zegt wel dat men niet teveel moet kijken naar het prijskaartje van 35.000 dollar. Door onder meer belastingen en importheffingen zal de basisprijs van de Model 3 circa 25 procent hoger komen te liggen dan de Amerikaanse prijs van 35k, aldus de CEO.

Fotocredit: @stefanovic op Autojunk