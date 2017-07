Jawohl: het Opel GSi-label keert terug [updated]

Tijd om die snor te laten groeien!

In vroeger tijden kregen hetere Opels de toevoeging GSi, die staat voor Grand Sport Injection. De term stamt alweer uit 1983 en was bedoeld om het de eerste Volkswagen Golf GTI lastig te maken. GSi is inderdaad een tegenhanger van het GTI-label van VW. Onze vette special met daarin alle generaties Golf GTI check je HIER.

Snellere Opels krijgen sinds een poosje de toevoeging OPC en het GSi-label is al niet meer in gebruik sinds de Corsa D. Bij dat model was de OPC de topper in het gamma en de GSi was vooral bedoeld om het gat tussen de twee snelste types op te vullen.

Opel, dat sinds kort onder PSA valt, broedt echter op een terugkeer van de vermaarde GSi’s! Onderstaande werd onlangs op Instagram gepost door Mark Adams, een hoge designbaas van Opel/Vauxhall. Heel scheutig is Adams niet met het geven van informatie, maar hij gebruikt wel de hashtag #7in17. We verwachten op de IAA later dit jaar in Frankfurt meer nieuws.

UPDATE: De eerste nieuwe Opel GSi heeft niet lang op zich laten wachten. HIER lees je alles over de nieuwe Opel Insignia GSi.