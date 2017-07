Lezersvraag: in welke racewagen wil jij een keer vlammen?

We geven je de vrije hand.

Voor de gemiddelde auto(sport)liefhebber moet rijden in een F1-auto haast wel het summum zijn. We staan dan ook niet gek te kijken als velen van jullie aangeven graag eens een rondje in bijvoorbeeld de Red Bull van Max Verstappen rond te blaffen.

Ondergetekende pakt het liever wat minder groots aan. Een F1-auto is me te ingewikkeld met teveel knopjes op het stuur, teveel downforce en bovendien moet je zo’n ding flink op z’n falie geven voordat banden en remmen doen wat ze moeten doen. Rustig wennen is simpelweg geen optie.

In plaats daarvan zou ik liever eens een GT1-racer uit het FIA GT-tijdperk (zeg, van een jaartje of 13 geleden) aan de tand voelen. Wel veel power, toch ook de sensatie van flink wat downforce, maar niet zó complex dat alleen een absolute pro er veilig een rondje mee kan rijden. Die Maserati MC12 GT1 die je hierboven ziet, ik zou er niet op spugen.

Verder geven we jullie 100% vrijheid bij het maken van een keuze. Oud of nieuw(er)? Onverhard of asfalt? Bestaat de auto nog wel of niet meer? Het maakt niet uit, maar we willen wel weten in welke racer jij graag een circuit naar keuze onveilig maakt én natuurlijk waarom het die auto moet zijn. Succes!

Fotocredit: @ronald1 via Autojunk