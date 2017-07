Opel scheurt de Insignia GSi op je beeldscherm

Wel een gemiste kans om het model niet te presenteren met een likje fel groene lak...

Het toetsenbord van collega @mauritsh smeult nog na van het ontzettend hete nieuws dat Opel de aanduiding ‘GSi’ nieuw leven inblaast, maar Opel knalt er direct nog eens overheen met de onthulling van de Opel Insignia GSi! Dit is ‘m dan, de auto die voor het eerst sinds de Corsa GSi uit 2010 de legendarische GSi-badge weer mag dragen.

Onder de kap huist een 2.0 liter grote turbotor met 280 pk, die gekoppeld is aan een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Opel claimt dat de auto daarmee sneller is op de ‘Ring dan de goede oude Insignia OPC (rijtest), onder andere omdat de nieuwe GSi 160 kilo lichter is dan die blepper. Opvallend is trouwens dat Opel de Insignia OPC van de vorige generatie betiteld als de ‘voorganger’ van deze Insignia GSi.

Dat roept bij ons de vraag op waar het OPC-label blijft. Opel biedt namelijk nog wél de OPC-line aan, die je reguliere Opel een wat sportievere look geeft. Komt er boven de Insignia GSi ook nog een heuse Insignia OPC, of sterft het begrip ‘OPC’ een stille dood? Enfin, dat zal de toekomst uit moeten wijzen, eerst maar eens in de kleine details van deze GSi duiken.

De auto staat op 20-inch velgen en de specs lezen als een verzameling van puike namen. Brembo verzorgt de remmen, Michelin de banden. Speciaal voor de GSi ontwikkelde sportstoelen zorgen ervoor dat je je rug recht kan houden als er een dikke BMW naast je komt staan bij het stoplicht. Uiteraard zijn er ook de nodige sportieve addenda, onder andere een spoiler die volgens Opel zorgt voor ‘extra neerwaartse druk op de achterwielen’.

Kortom, kratje pils onder je kneien en raggen met dat ding alsof het 1983 is en je in een Kadett GSi zit! Of moeten we zeggen raggen met dat ding alsof je in 1999 in een Kadett GSi uit 1983 zit? Enfin, de auto in het echt begluren kan in september op de IAA in Frankfurt.



Bedankt Luc voor de heads up!