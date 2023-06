Zo duur gaat autorijden worden met kilometerheffing

We hadden al eens eerder een schatting gedeeld, maar de overheid is nu zelf aan het rekenen geweest. Spoiler alert: autorijden wordt niet goedkoper.

Kilometerheffing. Er wordt al ongeveer zo lang de auto bestaat over gediscussieerd. Maar nu de bpm-inkomsten langzaam verdwijnen door de opkomst van EV’s is er toch wat urgentie voor de overheid. In 2030 is het daarom zover: de kilometerheffing gaat ingevoerd worden.

Zoals we eerder vandaag al schreven heeft de overheid een vervolgonderzoek gepubliceerd over de invoering van BnG, oftewel Betalen naar Gebruik. In dat artikel hadden we het vooral over de fraudegevoeligheid van het hele systeem, maar we moeten het ook nog even de kosten hebben.

Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, want het kilometertarief kan op verschillende manieren bepaald worden. En er moet nog beslist worden welke manier er gekozen gaat worden. De overheid overweegt vier opties:

Variant 1 : hetzelfde tarief voor alle auto’s.

: hetzelfde tarief voor alle auto’s. Variant 2a : een tarief afhankelijk van het gewicht.

: een tarief afhankelijk van het gewicht. Variant 2b : een tarief afhankelijk van het gewicht, met een dusdanige korting voor EV’s dat de vermindering van de CO 2 -uitstoot uitkomt op 2,5 Megaton.

: een tarief afhankelijk van het gewicht, met een dusdanige korting voor EV’s dat de vermindering van de CO -uitstoot uitkomt op 2,5 Megaton. Variant 2c: een tarief afhankelijk van het gewicht, met een korting van 50% voor EV’s.

De definitieve tarieven moeten natuurlijk nog bepaald worden, maar in het rapport wordt al wel een rekenvoorbeeld gegeven, met de verschillende tarieven. Hieronder de cijfers die genoemd worden per type auto. Dit zijn dus de bedragen die je per kilometer zou moeten betalen:

Var. 2a Var. 2b Var. 2c A-segment benzine €0,03 €0,05 €0,05 B-segment benzine €0,06 €0,08 €0,07 C-segment benzine €0,08 €0,11 €0,10 D-segment benzine €0,10 €0,15 €0,13 B-segment diesel €0,09 €0,11 €0,10 C-segment diesel €0,12 €0,16 €0,14 D-segment diesel €0,15 €0,20 €0,17 C-segment PHEV €0,08 €0,12 €0,10 D-segment PHEV €0,10 €0,14 €0,12 B-segment EV €0,05 €0,01 €0,02 C-segment EV €0,08 €0,01 €0,03 D-segment EV €0,10 €0,02 €0,05

Zoals je kunt zien zou variant 2b de meest ongunstige zijn voor alle auto’s met een verbrandingsmotor (inclusief PHEV’s). Dat betekent overigens niet dat de andere scenario’s wel gunstig zijn voor benzine- en dieselrijders.

De onderzoekers hebben namelijk ook berekend bij welke kilometerstanden wegenbelasting goedkoper is dan Betalen naar Gebruik. Wat denk je? Het break-evenpunt valt gewoon altijd lager uit dan het gemiddelde aantal kilometers. Oftewel: je bent alleen goedkoper uit als je minder kilometers maakt dan gemiddeld.

Dat is ook bedoeling van het systeem: autorijden met zo’n vieze verbrandingsmotor moet een beetje ontmoedigd worden. Maar er moeten ook niet te weinig kilometers gereden worden, want dan heeft de overheid weer minder inkomsten. Heel lastig allemaal…

Als je benieuwd bent naar alle cijfers en bevindingen, raadplaag dan zelf het rapport ‘Betalen naar Gebruik: Effecten op autobelastingen en inkomenseffecten’

Foto: @jeremykou