Dit betaal je voor de Audi A6 55 TFSI e quattro

We kijken meteen wat je bij de concurrentie moet betalen.

Het komt een beetje over als mosterd na de maaltijd. Dit moet wel de auto zijn van Captain Hindsight. Zeven jaar geleden was deze auto een raszuivere verkoophit geweest (in Nederland) zodat het twee jaar geleden de meest geëxporteerde auto van Nederland zou worden. Want na 5 jaar (als de bijtellingsvoordelen stoppen) is men vaak ‘ineens’ de auto zat.

Aan de andere kant zou je kunnen denken: de PHEV gaat de auto met traditionele benzinemotor vervangen. Daarom hadden wij goede hoop voor de Audi A6 55 TFSI e quattro met PHEV-aandrijflijn. Deze heeft een relatief lage CO2-uitstoot (43 tot 47 gram per kilometer), wat weer betekent dat de CO2-taks vrij laag is. Meestal betaal je je bij dit soort auto’s helemaal scheel aan belasting. Boven de 156 gram kost elk grammetje namelijk 429 euro. Dat tikt aan als je een V6 hebt met pak ‘m beet 200 gram CO2 gram uitstoot per kilometer.

Dan de prijs van deze Audi A6, die is forser dan we hadden kunnen voorspellen: 79.820 euro. De Audi A6 45 TFSI quattro (zelfde motor, zonder elektromotor) kost 69.265 euro en daar rust veel meer CO2-taks op. Het verschil zit ‘m in de uitrusting. Audi levert de 55 TFSI e in eerste instantie alleen als ‘Competition’. Dus met alle sportieve S-Line attributen zoals stoelen, onderstel, bodykit, velgen en het ‘optiekpakket zwart’. Dat zul je nog op de ’45’ moeten bestellen en dan zal de prijs min of meer gelijk zijn. Mocht je geen behoefte hebben aan de sportieve aankleding, dan is er goed nieuws, want de goedkopere 55 TFSI e quattro (zonder Competition) komt aan het einde van dit jaar op de markt. Voor de context, zo verhoudt de Audi A6 55 TFSI e quattro Competition (C8) zich ten opzichte van zijn concurrenten:

BMW 530e iPerformance xDrive M-Sport Executive (G30)

€ 73.697,00

De eerste concurrent is de BMW 530e. In eerste instantie heb je een veel betere deal bij BMW. De 5 Serie is namelijk een stuk goedkoper. Standaard heeft de BMW achterwielaandrijving, xDrive is niet verplicht. Dat scheelt meteen gewicht, verbruik en uitstoot. Om de vergelijking zo eerlijk te maken hebben we gekozen voor de xDrive-uitvoering en het M-Sport pakket. Dan nog is de 5 Serie aanzienlijk goedkoper. Nu is de Audi alsnog wat completer uitgerust, maar het grootste verschil is de aandrijflijn. Het systeemvermogen van de BMW (252 pk) is precies even hoog als het maximum vermogen die de benzinemotor van de Audi weet te mobiliseren. De Audi heeft een systeemvermogen van 349 pk.

Mercedes-Benz E300 e Business Solution AMG (W213)

€ 66.012

De tweede concurrent is natuurlijk afkomstig van Das Haus. Eigenlijk zien we hier hetzelfde beeld als bij de BMW. De Mercedes-Benz E-Klasse is namelijk flink goedkoper dan de Audi A6 55 TFSI e Competition. Als Business Solution AMG heb je een redelijk vergelijkbare uitvoering, maar deze lease-uitvoering is minder rijkelijk aan te kleden als de gewone E300 e, die logischerwijs een stukje duurder is, namelijk 68.778. De E300 e heeft géén vierwielaandrijving. Sterker nog, het is niet eens mogelijk. Wel zijn de prestaties van de E-klasse aansprekender dan die van de BMW. In vergelijking met de Audi is de elektromotor veel sterker, maar de benzinemotor juist wat zwakker.