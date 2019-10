Renault gediskwalificeerd van de Japanse Grand Prix

En hierdoor moet Renault behaalde punten inleveren.

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Het oude gezegde gaat op voor Renault. De FIA heeft besloten het F1-team te diskwalificeren van behaalde resultaten tijdens de Grand Prix van Japan.

Die beslissing is genomen naar aanleiding van een protest van Racing Point. Dit team stelde dat het remsysteem dat Renault gebruikte in Japan niet kosjer was. De auto’s zouden zijn uitgerust met een systeem dat de rembalans automatisch regelt. Onboard beelden zouden dit ook laten zien, meende Racing Point. De automatisch geregelde rembalans zou te zien zijn op het stuurwiel van de Renault-rijders, zonder dat de coureurs zelf input leveren.

De FIA heeft een onderzoek ingesteld en kwam inderdaad tot de conclusie dat er dingen niet in de haak waren. Het kwam uiteindelijk zover dat de behaalde resultaten van Renault in Japan niet meetellen voor het kampioenschap. Zo stelt de FIA dat de coureurs niet met dergelijke hulpmiddelen mogen rijden.

Door de beslissing verliest Renault negen punten. Ricciardo wist zesde te eindigen en Hulkenberg tiende. Hierdoor komt Lance Stroll (Racing Point) op plek negen te staan. Daniil Kvyat (Toro Rosso) gaat naar plek tien. Leclerc (Ferrari), Gasly (Toro Rosso) en Perez (Racing Point) staan nu zesde, zevende en achtste. Renault kwam met het volgende statement naar buiten:

Despite the FIA concurring with Renault that the system was entirely legal under the FIA Technical Regulations, it was judged by the stewards that the system was in breach of the FIA Sporting Regulations regarding driver aid. Both Renault cars were disqualified from the Japanese Grand Prix and the team loses the nine points scored.

However, considering the subjectivity of the qualification of a system as a driver aid and the variability of the associated penalties in recent cases, Renault F1 Team will consider its next course of action within the timeframe laid out by the FIA.