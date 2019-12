Jazeker, de auto van Walter White is nog nieuw leverbaar

Potjandrie, die hadden we even gemist.

Op Autoblog zie je geregeld de mooiste auto’s voorbij komen. Daarbij beperken wij ons niet alleen tot Nederland en BelgiĆ«, maar kijken we graag wat er verder allemaal op deze wereld gebeurt qua auto’s. Helaas moeten we dan wel vaak slikken als het aankomt op de prijs. Auto’s zijn nu eenmaal vrij prijzig in Nederland.

Met name met auto’s uit Amerika is dat het geval. In The Land Of The Free zijn pk’s nu eenmaal vrij goedkoop. Dat zou je ook verwachten van deze speciale Chrysler 300 SRT die je op de afbeeldingen ziet. Deze hopeloze oude auto maakte zijn jaren geleden zijn debuut en verwierf bekendheid als de auto van Walter White, een van de succesvollere methamfetaimne-producenten uit New Mexico. De auto is op en top Amerikaans, maar wordt al jaren niet meer verkocht in de VS. Al sinds 2015 zijn ze ermee gestopt. Echter, de auto wordt nog steeds geproduceerd en verkocht in, onder andere, AustraliĆ«.

Speciaal voor de inwoners van het land van Daniel Ricciardo en Mark Webber is er nu zelfs een heuse Special Edition, namelijk de 300 SRT Pace Edition. Deze auto besteedt aandacht aan de vijftigste verjaardag van de Chrysler Vaillaint Pacer. Dat is een ouderwetse muscle car in de geest van de sportievere Ford Falcon en Holden Monaro.

De 300 SRT Pacer Edition krijgt speciale striping en stickers in de kleuren zwart en rood. Uiteraard krijg je ook diverse ‘Pacer 392’-badges om duidelijk te maken dat jij in een heel bijzondere Chrysler 300 rijdt. Onder de kap ligt een 6.4 liter grote Hemi V8, goed voor maar liefst 485 pk. In vergelijking met een M5, E63 of zelfs een Hellcat valt dat reuze mee, maar waarschijnlijk klinkt dit atmosferische blok net even wat beter. Mocht je er eentje willen, moet je wel snel zijn, want er worden slechts 50 exemplaren van gebouwd.