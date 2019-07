Lezersvraag: wat is de beste oplossing tegen files?

Deel je wijsheden in de comments!

Nederland groeit en groeit. En tenzij we provincies gaan creëren à la Flevoland staat onze overheid voor een serieuze uitdaging. Het liedje ’15 miljoen mensen’ van dik twintig jaar geleden is inmiddels behoorlijk achterhaald en de wegen in ons land worden voller en voller.

Aan de overheid de taak om met oplossingen te komen. Kilometerheffing? Autorijden nóg duurder maken? Volgens kwaliteitskrant De Telegraaf is de oplossing heel simpel: gewoon meer asfalt dumpen en snelwegen verbreden. De krant stelt dat dit dé manier is om het fileleed in ons land te verminderen.

Als voorbeeld noemt men de snelweg A1. Files zijn hier minder geworden sinds de verbreding van de weg. Hetzelfde is gaande op de A6. De krant kan steun vinden bij minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Getuige haar politiek is ze ook wel fan van meer asfalt. De linkse partijen zijn hier veelal anders over. Meer verkeer resulteert in meer uitstoot en dat is weer slecht voor het milieu.

Hoe denkt de Autoblog-lezer eigenlijk over deze raak? Suggesties, argumenten en oplossingen kun je droppen in de comments. Wellicht dat minister Van Nieuwenhuizen hier onuitputtelijke wijsheid uit kan halen. Is meer asfalt inderdaad dé oplossing of moet het kabinet ergens anders naar gaan kijken?

Fotocredit: @mjj030 via Autojunk