Geduldige Tesla kopers krijgen een extra Model 3 gratis

Met de nadruk op 'Model'.

Het leven is hard voor mensen die direct toehapten toen ze Tesla’s Model 3 konden bestellen. Ze wachten inmiddels al zo’n twee jaar op hun auto’s. Gelukkig konden ze zich nog vastklampen aan de belofte van Elon Musk himself. De vroegste reservatie-houders zouden immers extragratis ‘something special’ ontvangen als bedankje voor hun vroege vertrouwen in het product.

De speculaties gingen natuurlijk direct alle kanten op. Zouden klanten van het eerste uur een speciale kleur kunnen aanvinken op het spec-sheet? Zouden ze een gratis abo-tje krijgen om hun auto’s aan Tesla’s Superchargers te hangen? Zouden een enkeltje naar Mars krijgen via SpaceX? Helaas voor de klanten is de keuze op een ander cadeautje gevallen. Hoewel, dat enkeltje naar Mars schijnt nog steeds een optie te zijn voor diegenen die het luidste klagen over levertijden op de sociale media.

Enfin, Redditors hebben het langlopende mysterie ontrafeld. Het cadeau van Elon is niet, zoals user happy_jappy opperde, een ‘I waited almost 2 years to get this car and all I got was this lousy T-shirt’-T-shirt. In plaats daarvan doet Elon naar verluidt een Max Verstappen, door zijn trouwe discipelen een modelauto van hun eigen Tesla Model 3 te schenken. Dat wil zeggen: een schaalmodel met dezelfde spec als hun ‘grote’ Model 3’s. Op zich wel een tof kleinood natuurlijk.

Zou jij blij zijn met dit cadeau na jaren wachten, of zou je een gegeven modelauto ongegeneerd in de bek kijken? Laat het weten, in de comments!