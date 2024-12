Je gaat nauwelijks iets merken van de Nederlandse grenscontroles

Of dat een goed iets of een slecht iets is, dat mag je zelf bepalen.

Binnenkort is het officieel. Volgende week kun je gecontroleerd worden door de Koninklijke Marechaussee bij het passeren op de grens. Het kabinet heeft eerder dit jaar de beslissing genomen om grenscontroles te introduceren. In de praktijk zal het wel loslopen, is de verwachting.

Nederlandse grenscontroles, valt wel mee

Het hele idee van de Nederlandse grenscontroles is het tegengaan van illegale migratie. Duitsland en ook Frankrijk waren al eerder begonnen met het houden van grenscontroles, al dan niet om te voorkomen dat terroristen de landen zouden betreden. Het kan dus zijn dat je het afgelopen jaar te maken hebt gehad met een controle, daar komt Nederland nu bij.

In hoeverre je hier iets van gaat merken? Normale personenauto’s met Nederlandse kentekens zullen sowieso niet het profiel vormen van de controles. Bovendien er is veel te weinig personeel om actief controles uit te voeren. Daarover bericht de Telegraaf. Daarnaast mag de Marechaussee een potentiële asielzoeker niet weigeren. De wet is zo geregeld dat als een persoon asiel wil aanvragen in Nederland deze naar Ter Apel verwezen moet worden.

Minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie spreekt vooral over een signaal dat uitgegeven wordt met de Nederlandse grenscontroles. Een theoretisch signaal, zo lijkt het. Want echt effectief zijn de grenscontroles door regelgevingen niet. De Marechaussee lijkt er vooral voor de bühne te staan, als ze al het personeel hebben om controles daadwerkelijk uit te voeren.

Kortom, die Nederlandse grenscontroles. Je gaat er waarschijnlijk weinig van merken. Het geroeptoeter van ondernemend Nederland over files aan de grens met enorme economische gevolgen voor de transportsector lijkt ook wel te gaan meevallen.

Dus mensen, je kan nog met een gerust hart je peuken, benzine, diesel en boodschappen over de grens halen. Het is niet dat de Marechaussee je boodschappentassen overhoop gooien achter in de auto. Keep calm and drive met een gerust hart de grens over zou ik zeggen.