Populairste merk van Nederland is vóór Europese verbanning van benzineauto’s

De fabrikant zet ook nog eens Mercedes-baas Källenius op zijn plek.
Hoorde je afgelopen week een gepingel klinken in de verte? Dat kan, want Mercedes-baas Ola Källenius luidde de noodklok. Naast Mercedes-CEO is hij ook de voorzitter van de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA). Via die organisatie stuurde Källenius een brief naar EU-voorzitter Ursula von der Leyen.
De boodschap van de brief: de CO2-doelen zijn onhaalbaar, de productiekosten van Europese EV’s zijn te hoog én Europeanen willen helemaal geen EV. Kortom, doe er wat aan! De brief werd kracht bijgezet doordat ook de European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) het statement heeft ondertekend.
De ACEA bestaat uit vele automerken, maar Kia hoort daar niet bij. Grappig genoeg zit broeder Hyundai wel in het verbond. Maar daar gaat het nu niet om. Belangrijk nieuws komt uit een interview tussen Kia Europa-baas Marc Hedrich en Automotive News Europe bij de Europese productielancering van de EV4.
Kia is vóór en haalt uit
Als een van de weinige fabrikanten ziet Kia, de EU-norm van 2035 wel zitten. Hedrich vertelt dat het merk een plan heeft om de strenge regels ”100 procent na te leven”. Dat hadden andere merken ook kunnen doen, zoals Mercedes. Het Duitse merk koos er echter voor om de eerdere EV-doelen te schrappen.
Hedrich herinnert de Mercedes-baas maar al te graag aan zijn uitspraken van een tijdje terug. Over Källenius zegt hij: “Dat is dezelfde man die een paar jaar geleden beloofde dat zijn bedrijf vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto’s in Europa zou verkopen.” 1-0 voor Hedrich.
Waarom wil Kia dat de EU-norm doorgaat?
Kia is simpelweg al wat verder dan de rest. De EV3 verkoopt als een jekko, de EV4 heeft het plekje van de Ceed ingenomen in de Slowaakse Kia-fabriek en Kia blijft investeren in elektrotechniek. “We hebben een stortvloed aan elektrische auto’s op komst. Als we plotseling moeten stoppen met de lancering van elektrische auto’s, kost ons dat een fortuin”, aldus Hedrich.
De EV-push van het merk betekent niet dat Kia voorlopig stopt met benzineauto’s en hybrides in Europa. Het merk hoopt in 2030 bijna driekwart van de verkopen te genereren uit EV’s. Het overige deel mag dus nog wel een benzinemotor hebben. “We weten dat dit een overgangsfase is die een paar jaar zal duren. We zullen alle technologieën behouden zolang er voldoende vraag van klanten is”, aldus de CEO van Kia Europa. Fijn voor Picanto-rijders die straks een nieuw benzineautootje van de zaak willen.
Reacties
utregcity zegt
Hup KIA! Niet janken maar innoveren. 👍
DeWitteCondor zegt
Sjiek hoor van Kia. Nu ze de wind in de zeilen hebben lekker een grote mond opzetten. Ze hadden dit juist moeten zeggen op een moment dat hun EVs niet zouden verkopen, dan ben je pas stoer. Zodra een concurrent een goedkopere blokkendoos produceert zijn ze weer terug bij af en dan ben ik wel benieuwd of ze nog zo stellig zijn. In elk geval nogal calimero allemaal.
Johanneke zegt
Ding is, als je het geld hebt voor een mooie flinke mercedes wil je geen EV. Dan wil je het gemak van een benzinemotor, en die motoren hebben ook power. Als je aangewezen bent op een Kia Cee’d, wil je juist een EV. Comfortabeler, sneller. De EV is juist perfect voor Jan Modaal.
jaso013 zegt
Ontwikkeling gaat zo snel dat we over een paar jaar binnen 10 minuten 500 KM bij kunnen laden en de gemiddelde ev minimaal ook die range heeft. Dan zijn er niet veel voordelen meer te halen bij een ICE denk ik.
ty5550 zegt
Mercedes heeft gewoon een belabberd ev gamma tot nu toe. Allemaal relatief duur, dikwijls lelijk en qua specificaties erg povertjes.
Kia heeft volop ingezet op modernere ev’s met puike specificaties.
En dit terwijl Mercedes het juist makkelijker had moeten hebben met zijn overwegend zakelijke klanten en leasingsklanten. Sectoren waar veel meer elektrische wagens worden verkocht.
Johanneke zegt
Ja en nee. Als je wekelijks met 200 over de autobahn blaast voor honderden kilometers wil je geen EV, maar een dikke Mercedes. Dus die mensen gaan niet aan de EV. De gemiddelde Kia rijder rijdt niet op die manier. Dus is een EV juist top.
RooieRick zegt
“Het ding is” Als je slecht veramerikaanst Nederlands wilt gebruiken, doe het dan op de juiste manier.
Johanneke zegt
Ach jochie toch…
thomcarspotter zegt
Betere titel; (zonder klikbeet): KIA is vóór Europese verbanning van benzineauto’s.
007 zegt
Nog betere titel (zonder klikbeet): KIA wil dat de 2035 EU-norm gehandhaafd blijft.
ty5550 zegt
Mercedes kan het als ze willen. Kijk maar naar de nieuwe CLA, de orderboeken zijn overvol. Nu nog de rest van het gamma, hup hup.
hjtop zegt
Ik wilde best een Mercedes EV, maar ze hebben hem gecanceld. Als je zo je klanten wegjaagt ben je er inderdaad niet klaar voor. KIA zet Mercedes gerecht op hun plek.
hjtop zegt
Edit werkt niet => terecht op hun plek ;-)