Populairste merk van Nederland is vóór Europese verbanning van benzineauto’s

De fabrikant zet ook nog eens Mercedes-baas Källenius op zijn plek.

Hoorde je afgelopen week een gepingel klinken in de verte? Dat kan, want Mercedes-baas Ola Källenius luidde de noodklok. Naast Mercedes-CEO is hij ook de voorzitter van de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA). Via die organisatie stuurde Källenius een brief naar EU-voorzitter Ursula von der Leyen.

De boodschap van de brief: de CO2-doelen zijn onhaalbaar, de productiekosten van Europese EV’s zijn te hoog én Europeanen willen helemaal geen EV. Kortom, doe er wat aan! De brief werd kracht bijgezet doordat ook de European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) het statement heeft ondertekend.

De ACEA bestaat uit vele automerken, maar Kia hoort daar niet bij. Grappig genoeg zit broeder Hyundai wel in het verbond. Maar daar gaat het nu niet om. Belangrijk nieuws komt uit een interview tussen Kia Europa-baas Marc Hedrich en Automotive News Europe bij de Europese productielancering van de EV4.

Kia is vóór en haalt uit

Als een van de weinige fabrikanten ziet Kia, de EU-norm van 2035 wel zitten. Hedrich vertelt dat het merk een plan heeft om de strenge regels ”100 procent na te leven”. Dat hadden andere merken ook kunnen doen, zoals Mercedes. Het Duitse merk koos er echter voor om de eerdere EV-doelen te schrappen.

Hedrich herinnert de Mercedes-baas maar al te graag aan zijn uitspraken van een tijdje terug. Over Källenius zegt hij: “Dat is dezelfde man die een paar jaar geleden beloofde dat zijn bedrijf vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto’s in Europa zou verkopen.” 1-0 voor Hedrich.

Waarom wil Kia dat de EU-norm doorgaat?

Kia is simpelweg al wat verder dan de rest. De EV3 verkoopt als een jekko, de EV4 heeft het plekje van de Ceed ingenomen in de Slowaakse Kia-fabriek en Kia blijft investeren in elektrotechniek. “We hebben een stortvloed aan elektrische auto’s op komst. Als we plotseling moeten stoppen met de lancering van elektrische auto’s, kost ons dat een fortuin”, aldus Hedrich.

De EV-push van het merk betekent niet dat Kia voorlopig stopt met benzineauto’s en hybrides in Europa. Het merk hoopt in 2030 bijna driekwart van de verkopen te genereren uit EV’s. Het overige deel mag dus nog wel een benzinemotor hebben. “We weten dat dit een overgangsfase is die een paar jaar zal duren. We zullen alle technologieën behouden zolang er voldoende vraag van klanten is”, aldus de CEO van Kia Europa. Fijn voor Picanto-rijders die straks een nieuw benzineautootje van de zaak willen.