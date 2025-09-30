Je hebt nog de hele winter om te sparen voor dit pareltje

Of een bijbaantje zoeken of beleggen of.

De zomer ligt echt achter ons mensen. Af en toe nog een mooie dag, maar de blaadjes aan de bomen liegen niet. Dat betekent ook dat de cabrio’s weer minder in trek zijn. Traditioneel verkopen autobedrijven vooral cabrio’s in de lente en zomer. In de herfst en winter zijn we daar niet zo mee bezig. Behalve bij Autoblog natuurlijk.

Want als de rest slaapt ben jij wakker om toe te slaan. Nu is het nog vroeg om al voor een cabrio te shoppen, maar je kunt maar vast een selectie maken toch? We helpen je een handje op weg met deze BMW 840i xDrive Cabrio. Een skitterende auto al zeg ik het zelf. Modern genoeg, zonder allerlei frutsels waar andere BMW-modellen wel last van hebben.

Eigenlijk wil je zo’n dikke M850i met ronkende achtpitter. Maar in Nederland belastingland is een 840i met zescilinder al kostbaar, dus laten we het voor nu maar hier bij houden. En eerlijk is eerlijk. Volgens de RDW bedraagt de nieuwprijs van deze BMW 840i xDrive Cabrio uit 2019 op €177.481. Dan is € 63.500 waar de auto nu voor te koop staat een mooie deal toch. Toch wel fijn dat dit soort auto’s keurig afgeschreven zijn. Het is nog steeds een smak geld, maar er staat wel een deftige bolide voor de deur.

De zwarte kleur aan de buitenzijde is misschien wat saai, maar dat compenseert men met het bruinlederen interieur. Er zit van alles op. Van stoelkoeling en verwarming tot zo’n air-collar voor je nek zodat je ook de winter open kunt rijden zonder te bevriezen. De BMW heeft 141.214 km gelopen.

340 pk is geen overdaad voor het formaat auto. Gelukkig weet iedereen en zijn moeder dat de B58 eenvoudig te tunen valt. Meer dan 400 pk uit het blok lepelen is kinderspel en dat is toch wel lekker om te hebben met zo’n BMW-boot.

Even een herfst en winter doorbikkelen. En jij kan in de lente of zomer van 2026 als een koning naar Zuid-Frankrijk forensen in je BMW 8 Serie uit 2019. En voor een zes jaar oude auto ziet het design er nog altijd top uit. Waarvan akte.