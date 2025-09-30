Dit is je laatste kans op de populairste Mercedes van Nederland van 2024

Sla je slag nu het nog kan!

Mercedes neemt langzaam maar zeker afscheid van de EQ-lijn. Het EQE– en EQS-verhaal is hem toch niet geworden. Ook de minder dure EQ-modellen krijgen een vroegtijdig einde om deze generatie achter zich te laten. Ook aan de in Nederland goed presterende Mercedes EQB komt een einde.

In de eerste acht maanden van 2025 heeft Mercedes 9.288 nieuwe auto’s verkocht in Nederland. Daarvan zijn de meeste (1.052 stuks) GLC’s en op plaats twee vinden we de EQB met 1.048 verkochte exemplaren. In 2024 was de EQB zelfs de bestverkochte Merc van allemaal met 1.710 nieuwgeregistreerde SUV’s.

Het einde van de Mercedes EQB

Maar ook de elektrische GLB moet eraan geloven. In zijn thuisland haalde Mercedes de EQB al eerder uit de configurator. Je kunt daar alleen nog wat voorraadmodellen bestellen. Vandaag volgt het nieuws van de sluiting van de configurator voor klanten in de Verenigde Staten en Canada.

We hebben contact opgenomen met Mercedes Nederland. Zij bevestigen dat de EQB momenteel nog in Nederland te configureren is. Over ”enige tijd” is de EQB alleen nog uit voorraad leverbaar. Het gaat dus ook niet lang meer duren voordat je ook hier niet meer je eigen EQB kunt samenstellen.

Het vervolg van de EQB

Het zou natuurlijk niet verstandig zijn om het zevenzitsconcept van de EQB helemaal uit het gamma te halen. Daarom is het einde van de huidige EQB niet het einde van de modelreeks. De Mercedes-woordvoerder bevestigt aan Autoblog.nl: ”Er komt in 2026 een opvolger die op het MMA-platform staat.” Dat is dezelfde basis als die van de indrukwekkende nieuwe CLA.

Met de nieuwe generatie gaat de EQB waarschijnlijk ‘GLB met EQ-technologie’ heten. Daarnaast verwachten andere media dat de volgende EQB zo’n 600 kilometer aan actieradius krijgt. Hij zal waarschijnlijk verkrijgbaar zijn met achterwiel- of vierwielaandrijving. De vermogens moeten tussen de 234 en 361 pk gaan liggen.



