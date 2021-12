Je hebt nog maar 2 dagen om een DeLorean tijdmachine te kopen

Oh, de ironie. Want als je binnen 2 dagen deze DeLorean tijdmachine koopt, kun je zo weer terug naar bijvoorbeeld 11 december en dan had je nog een hele week gehad om hem te kopen.

Als mensen aan mij vragen; zeg Nicolasr, wat is jouw favoriete film aller tijden? Dan zeg ik “Back to the Future deel 1”. Niet dat mensen me dat ooit vragen, maar stel. Stel dat ze het me zouden vragen bedoel ik eigenlijk. Dan zou ik dat zeggen.

Want het is een parel. Mocht je hem nog nooit hebben gezien, ren naar de videotheek, haal een VHS, spoel hem terug, douw hem in de video en kijk er meteen naar. Michael J Fox als Marty McFly en Christopher Lloyd als Doc Brown, die vervelende Biff en natuurlijk de ster van de film, de DeLorean DMC-12. Omgebouwd tot tijdmachine.

En precies die laatste kun je kopen.

Zulke tijdmachines worden vaker aangeboden

Aan de ene kant is het geweldig dat er meerdere liefhebbers zijn van Back to the Future en de moeite nemen om een DeLorean tot in detail om te bouwen tot de tijdmachine uit de film. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook best zonde.

Want van de DeLorean DMC-12 zijn er maar ongeveer 9200 gemaakt, waarvan er nog zo ongeveer 6000 rondrijden. En elke keer dat iemand ermee aan de haal gaat om er een Flux Capacitor in te bouwen, gaat er een originele verloren. Maar ach, het is voor een goed doel, zullen we maar zeggen.

Zoals ik al schreef, sommige mensen doen écht hun best om de DeLorean perfect om te bouwen tot tijdmachine en de eigenaar van deze die te koop staat is daar geen uitzondering op. Echt alles is perfect nagebootst, tot de nummerplaat aan toe.

Ook de eerder aangehaalde ‘Flux Capacitor’, waarmee de 1,21 gigawatt aan energie doorheen moest om bij 88 mijl per uur door de tijd te reizen, ziet er hetzelfde uit als in de film van Steven Spielberg.

Alleen nog even dit. De auto kun je kopen via bringatrailer.com (en daar staan heel veel meer plaatjes) en er moet op geboden worden. Helaas is hij wel prijzig, het huidige bod staat op 100.000 dollar. Maar goed, als deze DeLorean tijdmachine koopt, kún je ermee naar de toekomst en bij terugkomst bijvoorbeeld alle sportwedstrijden juist voorspellen in de Toto. Schijnt wel iets op te leveren.

Dan heb je hem zo terugverdiend en zeg je ‘Dankjewel Autoblog”!