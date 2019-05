Volkswagen toont nieuwe techniek, rijp voor de Golf 8

Een nieuwe Golf verrast al niet, maar VW maakt het nu wel heel makkelijk.

2019 gaat belangrijk worden voor VW. Aan de ene kant gaat het merk eindelijk een serieuze elektrische auto in de markt zetten, de ID.3. Voor wie nog geen zin heeft aan uitlaatloze VW’s, komt er ook een nieuwe Golf. De Golf 8 staat in de startblokken om in 2019 zijn grote debuut te beleven. Naast spyshots, potentieel uitstelgedrag en geruchten deelde VW dan eindelijk zelf info over de nieuwe topverkoper.

Daarnaast deed Volkswagen hun zegje op het International Vienna Motor Symposium. Deze ‘autoshow’ in Wenen is geen Frankfurt of Genève waar nieuwe modellen gepresenteerd worden, meer een soort top voor autofabrikanten om te melden waar ze zitten op technisch gebied. Volkswagen deelde mee dat ze dit jaar een nieuwe motor gaan uitrollen: de 1.5-I TSI. De ‘reguliere’ 1.5 TSI is een gewoon turbobenzineblok wat nu al te vinden is in diverse modellen, daar gaat VW de welbekende Mild-Hybrid techniek op toepassen. Nadat Audi en Mercedes begonnen met deze techniek vindt het zijn weg in de lagere klassen. Voor wie de verschillende soorten hybrides nu echt niet meer uit elkaar kan houden: MHEV-techniek is zonder pluggen, maar wel (uiteraard) met een elektrische hulpmotor. Deze helpt de benzinemotor voor een soepele loop en een boost indien nodig. De ‘revolutie’ van de MHEV-systemen is dat de elektromotor net als een volledige EV regeneratief werkt. Energie die normaliter verloren gaat, kan worden opgeslagen en weer worden omgezet in energie.

Goed, de I-TSI rolt gaandeweg dit jaar uit. In het persstuk wat we kregen van de IVMS vertelt VW ons van alles over het blok en de werking van het MHEV-systeem, maar nog niet in welke auto’s we het systeem gaan vinden. Om even terug te komen op die Golf 8: je kunt er donder op zeggen dat het blok iets te maken gaat hebben met de nieuwe Golf, al dan niet dat de motor debuteert in die auto. Verder in het nieuws: VW’s gaan autonoom. Onder noemer IQ-Drive is Volkswagen hard bezig met autonoom rijden op niveau twee en drie. Met behulp van sensoren, radars en dergelijken gaat VW dus ook het gevecht aan met Autopilot en alle andere autonome systemen. Slecht nieuws alom voor puristen, maar een vooruitstrevend VW is trots op zichzelf, zo te zien.