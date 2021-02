Dit is de duurste Japanse auto aller tijden - Autoblog.nl

De allereerste Japanse hypercar, de Aspark Owl, staat nu te koop in Europa.

De duurste auto’s zijn ofwel klassiekers die een legendarische status hebben bereikt ofwel hypercars. Japanse auto’s in de eerste categorie zijn er wel, maar die hebben de €2 miljoen nooit overstegen. Wat Japanse hypercars betreft: die waren er tot voor kort nog niet.

Daar is echter verandering in gekomen, want het Japanse Aspark lanceerde vorig jaar de Owl. De auto doet de naam ‘hypercar’ zonder meer eer aan want de elektrische Aspark Owl beschikt over 2.012 pk en 2.000 Nm aan koppel en heeft een topsnelheid van 400 km/u. Welkom in de wondere wereld van elektrische hypercars.

Dit zijn duizelingwekkende cijfers, maar het meest bijzondere is nog de geclaimde 0-60 mph-tijd van minder dan 1,7 seconden. De Japanners zeggen daarmee de snelste accelererende auto ter wereld gebouwd te hebben. Met een hoogte van 99 cm is het overigens ook een van de laagste auto’s ter wereld. De auto lijkt dus vooral ontworpen te zijn met de thuismarkt in gedachten.

Inmiddels heeft echter ook het eerste exemplaar zijn weg naar Europa gevonden. Er staat nu namelijk een exemplaar op Mobile.de te koop. De auto wordt aangeboden door het Franse Absolut Cars Consulting, die de officiële importeur van Aspark blijkt te zijn (en hoognodig een fatsoenlijke fotograaf moet inhuren). Met blauw carbon is het exemplaar in kwestie voorzien van een typische hypercar-uitvoering.

De Aspark Owl vertoont dus alle kenmerken van een hypercar en daar hoort dus ook een absurd hoog prijskaartje bij. Deze Aspark Owl staat zodoende te koop voor maar liefst €4,2 miljoen. Dat is doodleuk nog een miljoen meer dan de €3 miljoen die we eerder meldden. Daarmee is dit met afstand de duurste Japanse auto ooit. Tot op heden was dat een nieuwe Supra die voor €1,7 miljoen voor een goed doel werd geveild.

Wij kunnen ons een beetje lastig voorstellen dat iemand een bedrag met zes nullen uitgeeft aan een auto van een onbekend merk, maar Aspark ziet dat toch anders. Ze verwachten vijftig stuks aan de man te kunnen brengen. Tot nu toe zijn ze in ieder geval wel verder gekomen dan de meeste hypercarfabrikanten, die doorgaans überhaupt niet aan productie toekomen.

