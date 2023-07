“Je kunt niet 9 vrouwen bezwangeren en een baby verwachten binnen 1 maand”

Wijze woorden van A) Sjaak Nieuwstad, B) Otmar Szafnauer of C) French Toast?

Stereotypen willen dat Noord-Europeanen alles gemiddeld genomen wat beter voor elkaar hebben dan Zuid-Europeanen. Nu mogen stereotypen vandaag de dag niet meer en zijn ze ook zeker niet altijd waar. Maar feit is dat het in de Formule 1 ouderwets hommeles is binnen het Italiaanse team van Ferrari en het Franse Alpine. Dat eerste was al genoegzaam behandeld in de pers. Het tweede wat minder, maar dit weekend is de bom (weer) gebarsten.

Enkele kopstukken bij het F1 team moeten hun biezen pakken en ook Alpine CEO Laurent Rossi is weggepromoveerd naar een functie elders. Vervolgens is de beerput opengetrokken door Alain Prost. Volgens hem is de malfunctie binnen het team vooral te wijten aan de genoemde Rossi. Hoe het ook mogen zijn; wat vorig jaar al duidelijk was na de saga rondom Piastri en Alonso is nog een bevestigd. Het is een puinbende binnen het fabrieksteam van Alpine.

Onder andere Otmar Szafnauer moet dat nu bekopen met zijn baan. Dankzij een geweldig stukje management, is dit allemaal vlak voor/tijdens het raceweekend in België naar buiten gekomen. Maar deze race zit Otmar nog gewoon aan de pitmuur. En dus staat hij ook de pers te woord met zijn kant van het verhaal. 33 races heeft zijn baan als Alpine teambaas geduurd. Otmar claimt dat dit te weinig is om de zaak echt lekker om te gooien:

De realiteit is dat je tijd nodig hebt. Ik heb goede mensen binnengehaald van andere teams, maar zij hebben nog een contract en komen niet voor 2024 of 2025 over naar Alpine. Je kunt nog niet ontwikkelen als de mensen er niet zijn. Het kost tijd voordat die mensen komen. Daarna duurt het even voor iedereen goed samenwerkt. Je kunt niet negen vrouwen zwanger maken en dan een baby verwachten binnen een maand. Otmar Szafnauer, maakt een pregnant punt

Niet dat we nou een enorme lans willen breken voor Szafnauer, die toch ook gekke moves gemaakt heeft in zijn korte betrekking. Maar de man heeft natuurlijk wel een punt. Hem na anderhalf jaar wegsturen betekent dat er ofwel nu sprake is van mismanagement, ofwel bij zijn aanstelling. Want dit is een beetje als Premier League voebelclub Watford, dat sinds 2012 18 verschillende hoofdcoaches heeft gehad. Waarvan akte.