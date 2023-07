Autoblog Spot van de Week: Ferrari 488 Pista Spider

Deze Pista Spider is een oude bekende, maar hij is nu voorzien van een vers Nederlands kenteken.

Op basis van supercars worden er vaak twee varianten uitgebracht: een cabrio en een hardcore versie. Het is niet altijd even logisch om die twee te combineren. Er is een reden dat Porsche geen GT3 RS Cabrio heeft. Ferrari bewijst echter dat deze twee wel degelijk samen kunnen.

Dat begon in 2008 met de 430 Scuderia Spider 16M, die gelanceerd werd om de zestiende Formule 1-titel luister bij te zetten. Deze kreeg een vervolg in de vorm van de 458 Speciale A, die op zijn beurt weer werd opgevolgd door de 488 Pista Spider. Qua naamgeving gaat Ferrari van hot naar her, maar dat maakt de auto’s niet minder vet.

De Pista Spider weegt 100 kg meer dan een dichte Pista, maar ach, waar hebben we het over? Je hebt nog steeds een sensationele supercar en met het dak open heb je alleen maar meer beleving. En laten we eerlijk zijn: de meeste eigenaren kopen toch geen Pista om ermee over het circuit te knallen.

De Pista Spider op de foto’s kan trouwe Autoblog-lezers bekend voorkomen. We schreven namelijk al eens eerder over dit unieke exemplaar, wat Tailor Made is uitgevoerd. De auto stond destijds op Belgische platen, maar sinds kort zit er een Nederlands kenteken op.

Deze Pista Spider is uitgevoerd in Blu Hemberry, wat al een hele zeldzame kleur is. Om de auto helemaal uniek te maken is er gele striping over de hele lengte van de auto en in het interieur. Ook een leuk detail: op de flanken prijken handgeschilderde Ferrari-schildjes.

Waar de 16M en de Speciale A beide gelimiteerd waren tot 499 stuks, was de oplage van de Pista Spider niet beperkt tot een specifiek getal. Desondanks is ook dit geen auto die je dagelijks tegenkomt. Er staan er op dit moment slechts 11 op Nederlands kenteken, waarbij dit unieke exemplaar de meest recente toevoeging is.

