Je kunt nu alsnog een gloednieuwe McLaren Speedtail kopen - Autoblog.nl

Goed nieuws voor degenen die achter het net hebben gevist: de eerste McLaren Speedtail gaat naar de veiling.

Zo’n 28 jaar na de introductie is de McLaren F1 nog steeds een inspirerende auto. Dit blijkt uit het feit dat er inmiddels maar liefst twee opvolgers zijn. De eerste was de McLaren Speedtail. Deze driezitter was de eerste McLaren die sneller is dan de F1. Nummer twee is de Gordon Murray Automotive T.50, een creatie van de geestelijk vader van de McLaren F1.

Inspiratiebron

Hoewel beide auto’s de F1 als inspiratiebron hebben gebruikt, zijn het hele andere auto’s geworden. De T.50 beschikt over een 3.9 V12 die 663 pk levert, de Speedtail beschikt over een V8 en een elektromotor, die samen 1.050 pk leveren. Het concept is ook anders: Gordon Murray streeft naar de ultieme rijbeleving, terwijl de extreem aerodynamische Speedtail op pure snelheid gebouwd is. Dat laatste is aardig gelukt, want de topsnelheid komt uit op 403 km/u.

Uitverkocht

Beide auto’s zijn razend interessant, maar voor vandaag richten we ons op de Speedtail. Er wordt nu namelijk voor het eerst een McLaren Speedtail op een veiling aangeboden. Dat is een unieke kans voor de rijken der aarde, want de Speedtail was al uitverkocht voor hij überhaupt onthuld werd. Alleen geselecteerde klanten hebben de kans gehad een exemplaar te bestellen.

Samenstellen

Nu kan dus iedereen een Speedtail bemachtigen. Mits je goed genoeg saldo op je bankrekening hebt uiteraard. Het enige nadeel is dat je de auto nu niet meer zelf kunt samenstellen. Dat is een behoorlijk gemis, want in samen met de MSO-afdeling kun je zo’n auto volledig aan je eigen smaak aanpassen.

Atlantic Blue

Deze voorpret gaat in dit geval dus aan je neus voorbij, want iemand anders heeft het samenstellen al voor je gedaan. Gelukkig was het wel iemand met smaak. Dit exemplaar is namelijk uitgevoerd in de prachtige kleur Atlantic Blue. Op de flanken zien we een zilverkleurige striping die matcht met de velgen. Een mooie toevoeging, die ruim €44.000 (ja, dat lees je goed) heeft gekost. Het oranjebruine interieur maakt het plaatje af. Dat alles heeft wel zijn prijs: in totaal zit er voor zo’n €140.000 aan opties op deze auto.

Opbrengst

De Speedtail is in dezelfde oplage gebouwd als de McLaren F1. Dat betekent dat deze Speedtail één van de 106 exemplaren is. Er staat om precies te zijn 48 kilometer op de teller. We vertrouwen er daarom op dat deze McLaren Speedtail meer dan genoeg zal opbrengen op de veiling. RM Sotheby’s maakt zelf nog geen schatting, maar reken op een opbrengst van ver boven de €2 miljoen. Wat het uiteindelijke winnende bod wordt weten we 22 januari, als deze fraai uitgevoerde Speedtail onder de hamer gaat in Arizona.

Foto’s: RM Sotheby’s