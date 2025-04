Je kunt nu ook in Duitsland gepakt worden met Nederlandse camera’s

Je bent straks nergens meer veilig voor de slimme camera’s.

In Nederland kun je al een tijdje betrapt worden door de zogenaamde MONOcams, oftewel de slimme camera’s. Die kunnen zien of jij op je telefoon loopt te kloten en zo ja, dan krijg je een boete van €430 op de mat. Daar kunnen we eigenlijk niet op tegen zijn.

De MONOcam is een Nederlandse vinding, maar onze Oosterburen hebben hier ook wel oren naar. Sterker nog: ze gaan deze camera’s inzetten. Dat hadden ze waarschijnlijk al eerder willen doen, maar er moest eerst nog even wat wetgeving aangepast worden. Het filmen van automobilisten is privacytechnisch natuurlijk wat ingewikkeld, zeker in Duitsland.

De Duitse politie heeft nu echter vrij baan. Deelstaat Rijnland-Palts gaat als eerste de slimme camera’s inzetten. Je bent dus bij deze gewaarschuwd: bij je eerstvolgende trip je naar de ‘Ring kun je gepakt worden als je op je telefoon zit achter het stuur.

In Nederland zijn er twintig van deze camera’s in gebruik sinds 2020. Dat is een redelijk bescheiden aantal, maar er zullen ongetwijfeld al heel wat overtreders betrapt zijn. Ga maar even na: veertien dagen rondrijden met een touringcar levert al 2.700 boetes op voor het vasthouden van een telefoon, dus zo’n MONOcam verdient zich heus wel terug.

Foto: S63 AMG op de Autobahn, gespot door @spotcrewda