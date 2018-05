Deze ‘Jon Olsson’ Audi R8 kan niet door de beugel

Stop daarmee.

Sommige mensen blijven in een bepaalde fase hangen. DJ Jean bijvoorbeeld, of Maxim Hartman. Wat geweest is geweest, echter mensen die hetzelfde trucje herkauwen zie je overal. Kijk maar naar deze R8 bijvoorbeeld. De camouflagewrap-met-een-skikoffer is zo’n beetje een patent van Jon Olsson. De beoefend vlogger combineerde jaren geleden een skikoffer op het dak van een supercar in combinatie met een camouflage wrap.

De Audi RS6 DTM had het bijvoorbeeld, maar ook zijn oudere auto’s zoals zijn Gallardo, R8 en Murciélago. Inmiddels is Olsson gestopt met deze combi. In ieder geval als het gaat om de presentatie. Zijn Huracán was de laatste auto die in 2016 werd gepresenteerd met een traditionele dakkoffer. Voor zijn Wraith in 2017 koos Olsson voor een carbon surfplank en zijn RS6 van dit jaar werd zonder dakdecoratie gepresenteerd.

Bij PUR Wheels zijn ze nog in 2016, want het merk komt met een aangepakte R8. De supercar heeft een camo wrap én een dakkoffer. Er zijn zelfs Supreme stickers te vinden. Meer swagger ga je niet krijgen. In het geval van deze R8 draait het om de wielen. Deze nieuwe set luistert naar de naam FL26 en zijn verkrijgbaar in 20- of 21-inch. Op deze R8 zijn ze zwart gespoten. Heel 2016.