Wil jij de meest heilige Lamborghini ooit?

Heiliger ga je ze niet krijgen.

Wanneer petrolheads spreken van heiligschennis wordt vaak gesproken over de keuzes van fabrikanten, die niet passen bij de kernwaarden of ideologie van het merk. Denk aan BMW die stunts uithaalt met de voorwielaangedreven MPV die je 10 jaar geleden niet bij het Beierse merk had kunnen vinden. Heiligschennis! Pak je hooivork en ga de straat op!

Wat dat betreft is Lamborghini nog steeds heilig. Oké, een handbak ga je niet meer vinden. Maar een supercar, met ongeblazen V10, met in het geval van babymodel Huracán zelfs optioneel RWD, dat zie je niet meer bij veel merken. En toch is dat alles niet de reden dat deze wit met gouden Huracán LP580-2 de meest heilige auto op aarde is. Het is namelijk een heerlijke uitvoering, al kan je smaak daarvan afwijken. Nee, dit heilige Lamboontje krijgt die status van zijn eerste eigenaar.

Dat is namelijk niemand minder dan Paus Franciscus. De heiligman kreeg deze Lambo aangeboden van het merk zelf, in bijpassende Paus-look: wit met gouden strepen. Al kunnen we veilig stellen dat de Paus zijn Lambo weinig uitlaat, hij wou hem namelijk niet eens. Toch bezat hij de auto kennelijk, maar geeft hem nu af aan veilinghuis RM Sotheby’s.