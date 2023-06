Je kunt vanaf nu een spiernaakte Donkervoort F22 kopen

Dat willen we toch allemaal, een spiernaakte Donkervoort F22?

Donkervoort kwam een tijdje terug met de F22. Hun laatste creatie die nog altijd voortborduurt op de Lotus 7 en is vernoemd naar de dochter van Joop. Jazeker, zij heet Filippa en die naam begint met een F. Net als die van de F22.

En als je dat nou gemeen vindt voor Denis, de zoon van Joop, die heeft óók een model naar zich vernoemd gekregen. Of ben je de D8 vergeten? Nou dan! Maar goed, we hebben het over de F22 en die heeft een leuke nieuwe optie. Je kan hem namelijk als spiernaakte variant krijgen. Barenaked, op z’n Flevolands.

Spiernaakte Donkervoort F22

De naam geeft het eigenlijk al, deze Donkervoort F22 draagt geen jas en is dus barenaked. Dat betekent dat je heel leuk kunt zien hoe alle carbonfiber (en X-core) in de koets verwerkt is. En als klap op de vuurpijl scheelt het ook nog eens gewicht.

De spiernaakte Donkervoort F22 weegt namelijk 10 kilo minder dan de versies die wél verf op de bodypanelen hebben. En al lijkt dat niet veel, een lichtere Donkervoort is een betere Donkervoort. Oh ja, als je ook nog voor de optionele carbon velgen gaat, weegt de auto nog maar 730 kilo, 20 minder dan het origineel.

En al is de auto 10 of 20 kilo lichter, het heeft geen invloed op de prestaties. 0-100 gaat in 2,5 seconden en de top ligt op 290. Maar leuker nog, je kunt hem met 2,15G door een bocht jagen. Nekspiertjes trainen dus.

Denis (daar heb je hem weer) legt uit dat ze in 2017 een Donkervoort’s Bare Naked concept hebben gemaakt, waar erg veel interesse in was. En als iedereen zo’n spiernaakte auto wil hebben, wie zijn wij dan om die niet aan te bieden. Aldus Denis. Waarvan akte, want de eerste F22 Barenaked is gebouwd en is op dit moment op weg naar zijn eigenaar in het Midden-Oosten.

Wil je er een hebben, da’s extreem simpel. Je hoeft alleen maar een contactformuliertje in te vullen en op send te drukken. En 245,000 euro te betalen (zonder belastingen), maar da’s slechts bijzaak. En oh ja, de kans dat je er een krijgt is ook weer iets groter geworden, zouden ze er eerst maar 50 maken, dat aantal is verdubbeld naar 100.

Ren dus gauw naar de Donkervoortwinkel om de hoek en koop jouw spiernaakte F22!

Wij zouden het wel weten!