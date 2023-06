Nico Aaldering pakt een heel aardige winst op barnfind

Lekker voor Nico Aaldering. Een lekkere winst op een barnfind is altijd meegenomen…

Iedereen kent die ongelofelijke barnfind nog wel van een tijdje geleden. 230 auto’s die stonden opgeslagen in drie loodsen in Dordrecht, eigendom van een man van 82, die met Alzheimer in een verzorgingstehuis zit. Hij was niet meer in staat om goed voor zijn bezittingen te zorgen en dus werd de collectie verkocht.

Een aantal mensen bood mee op de collectie, maar slechts een van hen wist de barnfind daadwerkelijk te bemachtigen. Dat was Nico Aaldering, bekend van The Gallery in Brummen. Hoeveel hij voor de collectie heeft betaald, is niet bekend.

Maar wel dat hij de collectie kon krijgen omdat hij alle auto’s in 1 keer wilde kopen, ook het vastgoed wilde aanschaffen dat bij de barnfind hoorde én omdat hij meer bood dan alle andere bieders.

En we weten nu wel dat Nico minimaal een paar ton heeft gebeurd op de collectie!

Nico Aaldering pakt een paar ton

RTL Nieuws heeft de hele gang van zaken namelijk minutieus geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat de heer Aaldering er in geen enkel opzicht slechter van is geworden. Niet alleen kwam hij in de hele wereld in het nieuws, hij vertelde van Japan tot Amerika over de vondst, hij hoeft zich ook geen zorgen meer te maken over zijn pensioen.

De barnfiend is namelijk geveild voor een totaalbedrag van 7.164.000 euro. Maar omdat we niet weten wat hij ervoor heeft betaald, durven we niet meteen te zeggen dat hij hier pakweg 4 miljoen op heeft verdiend. Dat weten we gewoon echt niet. Maar dat er een flinke winst is gemaakt, is evident.

Maar wat we wel zeker weten, is wat hij voor het bijbehorende vastgoed heeft betaald én voor welke bedragen hij dat heeft geflipt. Hij betaalde namelijk in totaal een miljoen voor de twee loodsen en een oud kerkje dat bij de barnfind hoorde en drie maanden later heeft hij dat voor €1,975.000 aan verschillende partijen verkocht. Dat maakt 975.000 euro winst dus. In drie maanden. Netjes!

De kop van Nico moet eraf!!

En je weet hoe het gaat in Nederland hè. Als iemand heel slim en op het juiste moment heeft gehandeld, moet in elk geval geprobeerd worden om de kop eraf te hakken. Waarvan akte in het artikel van RTL. Alleen is er eigenlijk niks te vinden waaruit blijkt dat Nico Aaldering onjuist heeft gehandeld.

Wellicht was de barnfiend wat laag getaxeerd, misschien dat het vastgoed hoger gewaardeerd kon worden, maar daar kan onze Nico niks aan doen. Die heeft gewoon op exact het juiste moment toegehapt en dat heeft hem geen windeieren gelegd. En daar doet het feit dat de eigenaar Alzheimer heeft niets aan af. Het was een curator die over de waarde ging.

En oh ja, stel nou dat de eigenaar wél is benadeeld en dat hij er veel meer voor had kunnen krijgen, dan nóg is het niet zo erg voor hem. Zoals we al zeiden, eigenaar Palmen heeft Alzheimer en zit in een verzorgingstehuis. Hij heeft geen erfgenamen, dus zijn vermogen gaat na zijn dood naar de overheid.

Dan zien we dat geld toch liever in de zakken van Nico Aaldering verdwijnen. Kan hij misschien weer eens iets écht bijzonders kopen in zijn Gallery. En daar kunnen wij weer naar kijken. Of misschien wel in rijden (hint)

Is beter dan dat die miljoenen naar een of ander klimaatproject van Rob Jetten gaan.

Toch?