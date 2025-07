Je raadt nooit van welk bekend merk deze sportauto komt

Pininfarina? Zagato? Nee, dit is van heel andere orde!

Eerlijk, toen ik naar het ontwerp keek van dit model kwam niet het merk Chevrolet in mij naar boven. Maar inderdaad, dit is een design van Chevrolet en ze noemen het de California Corvette Concept.

De afgelopen generaties ging het design van de Corvette behoorlijk op de schop. De motor ging zelfs van voorin naar een middenmotorconstructie. Dus dit concept kan er ook nog wel bij.

Het concept moet een knipoog naar het verleden en de toekomst voorstellen. Lekker voorspelbare marketingpraat, maak er van wat je wil. De naam is geen toeval. Dit is geen concept uit de donkere, harde wereld van Detroit. Dit model is getekend in Pasadena, Californië.

Geen deuren

Wat direct opvalt aan de California Corvette is het feit dat deuren ontbreken. Designers kregen de volledige vrijheid want het was toch maar een concept. Ja, dat hoef je ontwerpers geen twee keer te zeggen. Dan gaan ze ook helemaal los als een kind van 3 met een leeg tekenvel.

Designers kozen voor een volledig scharnierende bovenste carrosseriehelft die openklapt als een straaljager. Niet heel praktisch in de echte wereld, maar dat maakt dus helemaal niet uit bij dit model.

De proporties doen denken aan een supercar, niet echt aan een Corvette. De enige elementen die het concept deelt met een Corvette zijn de brede heupen, lage neus en een smalle cockpit. De onderzijde bestaat uit een carbon tub, aangevuld met actieve aerodynamica zoals een air brake en verstelbare spoiler.

De wielen meten 21 inch voor en 22 inch achter en de wielbasis bedraagt 2,76 meter. De zitpositie is extreem laag dankzij een verondersteld T-vormig batterijpakket. Dat is meteen een hint naar een elektrische aandrijflijn, maar in het persbericht rept Chevrolet met geen woord over de aandrijflijn.

Binnenin draait alles om de bestuurder. De cockpit is strak, minimalistisch en voorzien van een augmented reality heads-up display. Het scherm toont alleen strikt noodzakelijke informatie. Want in een rijdersauto heb je geen interesse in randzaken, is het idee.

Concept, geen productie

Voordat je begint te dromen over de California Corvette op je oprit. Hou het maar bij dromen. Er zijn geen productieplannen. Dit is een gevalletje: wij zijn Chevrolet en kijk eens hoe gaaf ons team in Californië auto’s kan ontwerpen. Goed gedaan hoor, want de California Corvette Concept oogt inderdaad als een brute supercar. Jammer dat het bij een virtueel feestje blijft.