Villa in Hollywood Hills ($43,9 miljoen) zit vol met supercars

Tel gezellig mee.

Wie op zoek is naar de meest extravagante huizen op aarde zal zich als een vis in het water voelen in de dure wijken van Los Angeles. Neem bijvoorbeeld dit nieuwe optrekje in de Hollywood Hills, dat overvol zit met de meest bizarre luxe voorzieningen die je maar kunt bedenken. Als vanzelfsprekend is er in de villa ook een flinke verzameling supercars te vinden.

De makelaar noemt het een van de meest toonaangevende huizen ooit gebouwd in de Hills. De bouw van de villa is afgerond in 2018 en daarmee is het dus een bijzonder nieuwe woonlocatie. Ondanks het gigantische aantal mensen dat in Los Angeles woont, is er aan ruimte geen tekort. Volgens de makelaar is het oppervlakte (1.863 vierkante meter) liefst 840 procent groter dan bij het gemiddelde huis in de Verenigde Staten.

Een dusdanig groot oppervlakte biedt de mogelijkheid allerlei luxe voorzieningen in het pand te verwerken. Autoblog zijnde kijken wij natuurlijk eerst naar de garage. Deze is niet mis; zo is er ruimte voor precies 10 auto’s. De huidige eigenaar, die om wat voor reden dan ook nu alweer wil vertrekken, heeft o.a. een Ford GT, Lamborghini Centenario, Mercedes SLS AMG en McLaren 720S Spider in zijn garage staan.

Naast de ruime garage is de villa voorzien van een indoor waterval, bioscoop, fitnessruimte, wellness center met spa’s en sauna’s. Buiten wordt het huis omhulst door een prachtige ‘infiniti pool’. Dit alles komt natuurlijk wel tegen een prijs. Momenteel staat de villa te koop tegen de prijs van 43,9 miljoen dollar. In de video hieronder krijg je een beter beeld van het paleis.

Met dank aan Jorn voor de tip!