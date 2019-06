Wil jij een F1-auto van Michael Schumacher bezitten?

Je raadt het: dat kan, namelijk.

Michael Schumacher is één van de meest legendarische coureurs aller tijden. De Duitser maakte rond de millenniumwisseling furore bij Ferrari en behaalde succes na succes. Hij stopte in 2006, kwam weer terug, maar in 2012 was het definitief klaar voor Schumacher. Hij is niet meer de jongste, maar met zijn 51 jaar levenservaring ook niet zo oud dat hij maar eens naar het bejaardentehuis moet. Toch was hij er bijna niet meer geweest. In 2013 raakte hij in coma na een ski-ongeluk. We weten niet veel over zijn situatie, wel dat hij ondertussen wakker is en een revalidatieproces tegemoet gaat. Tot in hoeverre hij in goede toestand is, dat weet niemand buiten zijn familie om.

Goed, revalideren is revalideren en met morele alsook financiële support wordt de familie van Michael bijgestaan. Om het goede doel, de Keep Fighting: Never Give Up Foundation, helemaal een goede bijdrage te geven, staat er een bijzonder item op de planning om geveild te worden. De Ferrari F2002 waar Schumacher in gereden heeft. Tijdens een veiling na de GP van Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen (1 december), gaat deze bijzondere F1-bolide onder de hamer.

Het gaat om chassis #219, die drie van de elf overwinningen heeft bezorgd aan Schumacher. 2002 was een goed seizoen voor de Duitse coureur, dus je koopt sowieso een succesnummer. Ook was het één van de laatste F1-bolides met een V10, wat de auto ook naast de Schumacher-status een bijzonder exemplaar maakt.

Details over de koop, voor als je dat ziet zitten, worden later bekend gemaakt.