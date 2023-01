Prijs Jeep Avenger bekend, komt op tijd voor subsidie*

De prijs van de Jeep Avenger is interessant te noemen. Dit zou weleens een hit kunnen worden in Nederland, als * er nog wat subsidie over blijft.

Meestal zijn de producten van Jeep een niche, net als met concurrent Land Rover het geval is. Grote, sterke en dikke terreinwagens met een trouwe fanschare. Maar Jeep timmert al een tijdje aan de weg met milieuvriendelijkere, kleinere en goedkopere modellen.

Denk aan de Renegade en de Compass. De laatste aanwinst van de Amerikaanse autobouwer kan echt een hit gaan worden: de nieuwe Jeep Avenger.

Vanaf prijs Jeep Avenger

De Jeep Avenger is de eerste volledig elektrische auto van het merk. Groot nieuw dus. Alle ins en outs kun je in dit artikel lezen, maar voor nu hebben we de prijzen voor je! De Avenger is er namelijk vanaf 37.000 euro. Voor dat geldt krijg je geen uitrustingsniveau, maar de naamloze instapper. Deze heeft 16 inch steelies, LED-koplampen, Apple CarPlay, climate control en een 7-inch groot instrumentenpaneel.

Dan heb je voor 38.500 euro de Jeep Avenger Longitude. Die heeft parkeerpiepers op de achterbumpers, 16 inch lichtmetalen patta’s in carrosseriekleur gespoten handgrepen.

De Jeep Avenger Altitude is een klap duurder met een vanafprijs van 40.500 euro. Maar dan krijg je wel 17 inch lichtmetalen wielen, een 10,25 inch groot instrumentenpaneel, adaptieve cruise control en een elektrisch te openen achterklep. Je kan ‘m herkennen aan de zilverkleurige skidplates en de stof-vinyl bekleding in het interieur.

Business Pack

De Longitude en de Altitude kun je aankleden met het Business Pack. Die is speciaal voor de zakelijke rijder samengesteld. Dan krijg je dingen die de zakelijke rijder wil, zoals een navigatiesysteem, telefoonlader, achteruitrijcamera en nog wat dingetjes. De meerprijs voor het Business Pack op de Longitude is 1.100 euro, als je een Altitude hebt, kost het 850 euro.

Dan is het topmodel, de Jeep Avenger Summit. Dan heb je 18 inch wielen, LED-achterlichten, 360 graden parkeercamera, een draadloze laadfunctie voor smartphone en Level 2 autonome rijfuncties.

Voor meer sfeer aan boord is er sfeerverlichting én een gele sierlijst op het dashboard. De Summit mag mee voor 43.500 euro. De Jeep Avenger komt het tweede kwartaal van 2023 naar Nederland en komt dus in aanmerking voor de SEPP-subsidie, mits de pot nog niet leeg is natuurlijk.

Leasen

Mocht je net als iedereen deze auto willen leasen, dan kan dat ook. Private Lease via Jeep is mogelijk voor 459 euro per maand. Die prijs is op basis van 10.000 km per jaar, met een looptijd van 60 maanden.

Zakelijk leasen kan ook. Via Mobility Service weten ook wat de prijs is voor het zakelijk elektrisch leasen van deze auto. Voor 540 euro per maand kun je rondrijden, ook hier op basis van 10.000 km per jaar en een looptijd van 60 maanden.

Prijs concurrentie Jeep Avenger

Het segment wordt al lekker druk, zoals je kan zien. Het zijn allemaal vijfdeurs EV’s met een iets hogere instap. De MG ZS EV is de prijspakker, maar dat zie je ook wel als je erin zit. De Mazda is voordelig en ziet er tof uit, maar heeft een kleine actieradius. Qua techniek deelt de Avenger veel met de Citroën, Peugeot en Opel. In dat opzicht krijg je dus best veel waar voor je geld.

