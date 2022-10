Renault 4Ever Trophy is de nieuwe R4

de Renault 4Ever Trophy maakt van de eenvoudige R4 een hoppe EV-crossover.

Vroeger was het leven zo overzichtelijk. Elke zaterdagochtend keek je de Mega Blubber Power-race en elke zaterdagavond de Mini Playback show. En een Renaultje 4 of 5 kon je nog in de straat tegenkomen. Maar die tijden zijn dus weer terug! Nee, niet dat RTL 4 de vervanger wordt van YouTube, maar de eenvoudige Renaults maken een comeback.

Voor vandaag is het de beurt aan de Renault 4Ever Trophy, een concept car die een idee moet geven van een moderne Renault 4. Dat is op zich wel gelukt, ware het niet dat Renault er een crossover van heeft gemaakt. Een hele stoere, dat dan weer wel. De Reanult 4Ever Trophy is 4,06 meter lang, 2,1 meter breed en 1,9 meter hoog. Dat is enorm groot voor een crossovertje in het B-Segment en extreem groot voor een Renault 4!

Sowieso begrijpen we de link niet direct. De Renault 4 was weliswaar een heel capabele auto, maar niet echt een offroader. En dat hele crossover-geneuzel is eigenlijk iets dat haaks staat op het no-nonsense karakter van de oude R4. Als je van de Renault 4 een moderne crossover wil maken, kun je het beste een Renault-logo op een Dacia Duster zetten.

Maar dat gaat niet gebeuren. De Renault 4 (en 5) worden dus nieuw leven ingeblazen. In dit geval wordt de Renault 4Ever Trophy een compacte elektrische crossover. Deze moet in 2025 op de markt verschijnen.

Denk alle franje weg en vervang die 19 inch-wielen voor een paar maten kleiner en je hebt waarschijnlijk het productiemodel te pakken.

De auto staat op het CMF-BEV-platform en is geheel elektrisch. De motor is goed voor 140 pk en het accupakket heeft een capaciteit van 42 kWh. Volgens Renault zal de Renault 5 gepositioneerd worden als een Clio en de Renault 4 als Captur.

Of het een extra modellijn is, of dat ze dienen als vervangers, zegt Renault niet. De Renault 4Ever staat uiteraard op dit moment te schitteren op de Salon van Parijs 2022!

