“Kubica wil miljoen per race betalen voor stoeltje”

De Pool wil nog niets van opgeven weten.

Als we de woorden van Nico Rosberg tegenover de Finse televisiezender MTV mogen geloven gaat het erom spannen voor de Pool. De gepensioneerde ex-wereldkampioen en manager van Robert Kubica heeft laten weten een laatste poging te hebben gedaan om zijn ‘pupil’ een stoeltje te bezorgen. Om de deal rond te krijgen moet er echter in de buidel worden gegraaid, wat nu dankzij sponsoren blijkbaar toch weer mogelijk is.

De woorden sluiten mooi aan bij Williams’ beslissing om de bekendmaking van hun uiteindelijke line-up voor volgend jaar uit te stellen. Volgens de berichten wordt de Britse equipe een som beloofd van één miljoen euro per race, voor de eerste zeven races van het seizoen. Williams ziet hier wel wat in, zeker omdat het eigenlijk niet fout kan eindigen. In het ergste geval presteert Kubica ondermaats en wijzen ze hem na een aantal races de deur, zonder dat ze daarbij het geld terug hoeven te geven.

Voor de fans van Williams wordt de vinger echter op een zere, etterende plek gelegd. Hiermee wordt namelijk duidelijker dan ooit dat het team geld verkiest boven waardevol talent. Momenteel lijkt de strijd om het tweede stoeltje voornamelijk te gaan tussen Kubica en Sergey Sirotkin, die zelf ook een klap geld meeneemt. Dat terwijl coureurs als Kvyat en Wehrlein wellicht nog wel betere kandidaten zijn.

Persoonlijk zou ik het ontzettend zonde vinden om Kubica als paydriver te zien falen. Exact, veel meer dan dat zie ik niet gebeuren. Natuurlijk moet je zijn dromen en wensen respecteren, maar wat eens gepresenteerd werd als een sprookje, lijkt zich nu via verschillende omwegen te kunnen ontvouwen in een smerige realiteit, waar eigenlijk niemand blij van gaat worden.